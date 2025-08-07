Μενού

Μονεμβασιώτης: «Ο Ηρακλής δεν είναι για 1.500 διαρκείας, θα ζητήσουμε παραχώρηση του Καυτανζογλείου για 49 χρόνια»

Ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, μίλησε στον FOCUS 103,6 FM και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο Καυτανζόγλειο και στα διαρκείας.

Παναγιώτης Μονεμβασιώτης
Παναγιώτης Μονεμβασιώτης
Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, FOCUS 103,6 FM, φιλοξενήθηκε ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης. Ο διοικητικός ηγέτης του Ηρακλή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόθεση του να αποκτήσει το Καυτανζόγλειο για τα επόμενα 49 χρόνια, στις συζητήσεις του Γιάννη Βρούτση με τον ΠΑΟΚ για το γήπεδο, αλλά και στη χαμηλή για τα δεδομένα του κλαμπ κινητικότητα για τα διαρκείας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

