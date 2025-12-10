Μόντε Μόρις: Η σύνδεση δεκαετίας που μοιράζεται με τον Ολυμπιακό

Ο Μόντε Μόρις ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα παίρνοντας εισιτήριο χωρίς επιστροφή για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ένας ακόμη NBAer με την δική του ξεχωριστή καριέρα και ιστορία θα κάνει το υπερατλαντικό άλμα για να δώσει νέα πνοή στη EuroLeague.

Με ρίζες από το Φλιντ του Μίσιγκαν και τη Νιγηρία και με Έλληνες γνώριμους να του έχουν δείξει τον δρόμο χρόνια πριν, με έναν δεσμό με τη μητέρα του που τον κρατάει γειωμένο, με φίλους όπως ο Κούζμα που τον συντροφεύουν από παιδιά, ο Μόρις θα φορέσει τα «ερυθρόλευκα» με άλλον... αέρα!

