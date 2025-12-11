Μοντέ Μόρις: Πότε θα κάνει το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό

Ο Μοντέ Μόρις ετοιμάζεται για το πολυαναμενόμενο ταξίδι στην Ελλάδα, με το εισιτήριο του Ολυμπιακού να τον φέρνει στα ευρωπαϊκά παρκέ. Ένας ακόμα NBAer με μοναδική καριέρα και δικό του αφήγημα κάνει το μεγάλο υπερατλαντικό βήμα για να φέρει φρεσκάδα και ενέργεια στη EuroLeague.
Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συζητήσεις κι εν τέλει κατέληξαν σε συμφωνία έως και το τέλος της φετινής σεζόν. Ο Μόντε Μόρις άνηκε μέχρι πρότινος στο δυναμικό των Ιντιάνα Πέισερς με τους οποίους ποτέ δεν κατάφερε να... δέσει το γλυκό.
