Μόντε Μόρις: Το update του Μπαρτζώκα και η πιθανότητα να γυρίσει νωρίτερα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κατάσταση του Μόντε Μόρις, μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με το Μαρούσι, έχοντας θετικά νέα ως προς την αποθεραπεία του.
«Του Μόρις ο τραυματισμός πάει καλά. Δουλεύει σκληρά στο γυμναστήριο και πιστεύουμε ότι ίσως, ίσως να γυρίσει και νωρίτερα από τον μήνα, που αρχικά προβλέφθηκε. Θα δούμε. Μέρα με τη μέρα» ανέφερε ο κόουτς των Πειραιωτών στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης.
