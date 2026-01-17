Μενού

Μόντε Μόρις: Το update του Μπαρτζώκα και η πιθανότητα να γυρίσει νωρίτερα

Αισιόδοξος πως ο Μόντε Μόρις μπορεί να γυρίσει νωρίτερα από ό,τι είχε υπολογιστεί αρχικά, εμφανίστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κατάσταση του Μόντε Μόρις, μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με το Μαρούσι, έχοντας θετικά νέα ως προς την αποθεραπεία του.

«Του Μόρις ο τραυματισμός πάει καλά. Δουλεύει σκληρά στο γυμναστήριο και πιστεύουμε ότι ίσως, ίσως να γυρίσει και νωρίτερα από τον μήνα, που αρχικά προβλέφθηκε. Θα δούμε. Μέρα με τη μέρα» ανέφερε ο κόουτς των Πειραιωτών στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ