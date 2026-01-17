Μόντε Μόρις: Το update του Μπαρτζώκα και η πιθανότητα να γυρίσει νωρίτερα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κατάσταση του Μόντε Μόρις, μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με το Μαρούσι, έχοντας θετικά νέα ως προς την αποθεραπεία του.

«Του Μόρις ο τραυματισμός πάει καλά. Δουλεύει σκληρά στο γυμναστήριο και πιστεύουμε ότι ίσως, ίσως να γυρίσει και νωρίτερα από τον μήνα, που αρχικά προβλέφθηκε. Θα δούμε. Μέρα με τη μέρα» ανέφερε ο κόουτς των Πειραιωτών στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης.

