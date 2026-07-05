Μοντέρο: Τέλος από τη Βαλένθια, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για Ολυμπιακό

Ο Ζαν Μοντέρο και η Βαλένθια χώρισαν και επίσημα τους δρόμους τους. Η ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους και ευχήθηκε στον παίκτη καλή τύχη για την συνέχεια της καριέρας του.

Ο Μοντέρο θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ο οποίος κινήθηκε γρήγορα και μεθοδικά, κάνοντας δικό του τον σπουδαίο Δομινικανό γκαρντ, που αποτέλεσε την μεγάλη αποκάλυψη της φετινής EuroLeague.

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