Μοντέρο: Τέλος από τη Βαλένθια, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για Ολυμπιακό

Ο Ζαν Μοντέρο και η Βαλένθια χώρισαν και επίσημα τους δρόμους τους. Η ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους και ευχήθηκε στον παίκτη καλή τύχη για την συνέχεια της καριέρας του.
Ο Μοντέρο θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ο οποίος κινήθηκε γρήγορα και μεθοδικά, κάνοντας δικό του τον σπουδαίο Δομινικανό γκαρντ, που αποτέλεσε την μεγάλη αποκάλυψη της φετινής EuroLeague.
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