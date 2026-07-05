Πώς θα κινηθεί το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στον εισαγγελέα ο 76χρονος οδηγός του ΙΧ

Σε μια κρίσιμη σύλληψη προχώρησαν οι διωκτικές Αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετατρέποντας την αρχική προσαγωγή ενός 76χρονου ημεδαπού σε πλήρη σύλληψη, έπειτα από τη μεθοδική ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, το οποίο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της καταστροφής, ο ηλικιωμένος άνδρας ομολόγησε την εμπλοκή του, παραδεχόμενος ότι προκάλεσε σπινθήρες με το προσωπικό του όχημα κατά τη διάρκεια άκρως επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές της Πυροσβεστικής, ο κατηγορούμενος παρουσίαζε σαφείς και εμφανείς ενδείξεις μέθης, γεγονός που επιβαρύνει τη δικογραφία με την οποία οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Για την ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης κινητοποιήθηκε άμεσα ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα, συνδράμοντας το τοπικό Ανακριτικό Κλιμάκιο.

Η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και η ύφεση του μετώπου

Η εικόνα του πύρινου μετώπου παρουσιάζει αισθητή βελτίωση τις τελευταίες ώρες, ως άμεσο αποτέλεσμα μιας σκληρής και ολονύχτιας μάχης που έδωσαν ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έχοντας την πολύτιμη και αδιάκοπη συνδρομή πλήθους εθελοντικών ομάδων της περιοχής.

Με το πρώτο φως της ημέρας, η επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύθηκε καταλυτικά με την ενεργοποίηση των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρίψεις νερού, ενώ έχει ήδη εκδοθεί εντολή για την κινητοποίηση επιπλέον πτητικών δυνάμεων προκειμένου να επιτευχθεί ο πλήρης και οριστικός έλεγχος της πυρκαγιάς.

Ωστόσο, η ανησυχία παραμένει υψηλή καθώς η φωτιά κατέκαψε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια ανακύκλωσης, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της πλήρους κατάσβεσης λόγω των εύφλεκτων υλικών που συνεχίζουν να σιγοκαίνε.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Η εικόνα του μετώπου το μεσημέρι της Κυριακής

Το μεσημέρι της Κυριακής (5/7), η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε στο Ωραιόκαστρο το Σάββατο (4/7) το απόγευμα επικεντρώνεται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο.

Στο πεδίο επιχειρούν 160 πυροσβέστες, με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, ενώ περιοδικά ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη και κίνδυνος διοξινών

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς είναι ήδη δραματικές, καθώς πυκνός, μαύρος και συμπαγής καπνός έχει καλύψει ένα τεράστιο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, με το ρυπογόνο νέφος να εκτείνεται σε απόσταση που υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα.

Η έντονη και ανυπόφορη οσμή καμένου πλαστικού έχει γίνει αισθητή από τη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου η κατάσταση περιγράφεται ως τραγική, μέχρι το κέντρο της πόλης, την πλατεία Αριστοτέλους, τον Λευκό Πύργο και την Καλαμαριά, απλούμενη πάνω από τον Θερμαϊκό Κόλπο. Σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου κ. Δανιηλίδη, η ατμόσφαιρα είναι ακραία επιβαρυμένη με άκρως επικίνδυνες χημικές ουσίες και καρκινογόνες διοξίνες, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική για τη δημόσια υγεία.

Συστάσεις προστασίας και η μετεωρολογική εξέλιξη της διασποράς

Απέναντι σε αυτόν τον σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο, ο Δήμαρχος απηύθυνε επείγουσα οδηγία προς τους πολίτες, ζητώντας παράλληλα την άμεση παρέμβαση ειδικών επιστημόνων για την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών.

Τα βασικά μέτρα προστασίας που συστήνονται:

Άμεση αποφυγή κάθε άσκοπης μετακίνησης.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (π.χ. ΚΝ95/FFP2) για όσους είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορήσουν σε εξωτερικούς χώρους.

Διατήρηση των παραθύρων ερμητικά κλειστών στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Αναφορικά με την εξέλιξη του φαινομένου, οι ειδικοί εξηγούν ότι κατά τις πρωινές ώρες, λόγω του φαινομένου της θερμοκρασιακής αναστροφής, οι ρύποι εγκλωβίστηκαν κοντά στο έδαφος προκαλώντας υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων. Αν και η σταδιακή άνοδος του ήλιου ενισχύει την κατακόρυφη ανάμειξη της ατμόσφαιρας επιτρέποντας την αραίωση του καπνού σε μεγαλύτερο ύψος, η ποιότητα του αέρα αναμένεται να παραμείνει σοβαρά υποβαθμισμένη κοντά στην εστία και κατά μήκος της τροχιάς του καπνού, για όσο διάστημα συνεχίζεται η καύση των βιομηχανικών υλικών.