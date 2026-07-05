Όταν η Αθήνα είχε αεροδρόμιο, ζωολογικό κήπο και λίμνη στο Φάληρο

Περπατώντας σήμερα στην παραλιακή λεωφόρο του Παλαιού Φαλήρου, βλέπεις μόνο πυκνοχτισμένες πολυκατοικίες και σύγχρονες μαρίνες. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο να φανταστείς πώς έμοιαζε αυτή η περιοχή πριν από έναν αιώνα. Στη δεκαετία του 1920, το Φάληρο δεν ήταν απλώς ένα προάστιο, αλλά το απόλυτο κοσμοπολίτικο κέντρο της Αθήνας, φιλοξενώντας δύο πρωτοφανή για την εποχή θεάματα: το πρώτο υδατοδρόμιο της χώρας και τον θρυλικό ζωολογικό κήπο του Ξηροτάγαρου.

Υδροπλάνα και ένας ζωολογικός κήπος

Εκείνη την εποχή, πριν κατασκευαστεί το αεροδρόμιο του Ελληνικού, η πύλη της Ελλάδας προς τον κόσμο ήταν υδάτινη. Τα ήρεμα νερά του φαληρικού όρμου επιλέχθηκαν για να δημιουργηθεί η πρώτη βάση υδροπλάνων. Κολοσσιαίες εταιρείες της εποχής, όπως η βρετανική Imperial Airways, έκαναν τακτικά δρομολόγια, συνδέοντας την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή.

Υδροπλάνο από φωτογραφία της εποχής | Facebook

Οι Αθηναίοι κατέβαιναν στην ακτή μόνο και μόνο για να θαυμάσουν αυτά τα ασημένια ιπτάμενα πλοία να προσγειώνονται με πάταγο στο νερό, φέρνοντας έναν αέρα ευρωπαϊκής αίγλης. Ακριβώς την ίδια περίοδο, σε μικρή απόσταση, εκτυλισσόταν ένα διαφορετικό παραμύθι. Το κτήμα Ξηροτάγαρου μετατράπηκε σε έναν εξωτικό ζωολογικό κήπο, μια πραγματική όαση για την πρωτεύουσα μαζί με μια λίμνη που βρισκόταν στο σημείο η οποία φιλοξενούσε κύκνους!

Το τέλος που ήρθε με τον πόλεμο

Οι Κυριακές των αστών περιλάμβαναν βόλτες με τα καλά τους ρούχα, ανάμεσα σε χωμάτινους διαδρόμους όπου μπορούσαν να αντικρίσουν ζωντανά λιοντάρια, τίγρεις και σπάνια είδη πουλιών. Ήταν ένα παράθυρο σε έναν άγνωστο κόσμο, σε μια εποχή χωρίς οπτικές παραστάσεις από εξωτικά μέρη.

Η ονειρική αυτή περίοδος έσβησε βίαια με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλάζοντας τον τόπο. Τα υδροπλάνα αντικαταστάθηκαν σύντομα από τα πολεμικά αεροσκάφη ξηράς, ενώ τα ζώα του κήπου δεν κατάφεραν να επιβιώσουν στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής. Μεταπολεμικά, η άσφαλτος και το τσιμέντο της αντιπαροχής κάλυψαν για πάντα τα ιστορικά ίχνη τους. Η ιστορία του Ξηροτάγαρου παραμένει ζωντανή, θυμίζοντας μια ρομαντική, αθώα Αθήνα που αναζητούσε την ταυτότητά της.