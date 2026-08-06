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Μόουρα - Ολυμπιακός: Ετοιμάζει πρόταση 7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους Πορτογάλους

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Φρανσίσκο Μόουρα καθώς θα καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 7 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του.

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Φρανσίσκο Μόουρα
Φρανσίσκο Μόουρα | Shutterstock
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Το όνομα του Φρανσίσκο Μόουρα από την Πόρτο μπήκε δυνατά στη μεταγραφική ζωή του Ολυμπιακού καθώς ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν καθώς είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από τη Ρίβερ Πλέιτ.

Έτσι, οι Πειραιώτες στράφηκαν στην περίπτωση του 26χρονου ακραίου μπακ και σύμφωνα με τη «Record» ετοιμάζονται να τον κάνουν δικό τους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το ποσό που είναι έτοιμος να ρίξει στο τραπέζι ο ελληνικός σύλλογος είναι κοντά στα 7 εκατ. ευρώ, μία πρόταση που βλέπουν με θετικό μάτι στην πορτογαλική ομάδα.

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