Μόουρα - Ολυμπιακός: Ετοιμάζει πρόταση 7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους Πορτογάλους

Το όνομα του Φρανσίσκο Μόουρα από την Πόρτο μπήκε δυνατά στη μεταγραφική ζωή του Ολυμπιακού καθώς ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν καθώς είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από τη Ρίβερ Πλέιτ.

Έτσι, οι Πειραιώτες στράφηκαν στην περίπτωση του 26χρονου ακραίου μπακ και σύμφωνα με τη «Record» ετοιμάζονται να τον κάνουν δικό τους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το ποσό που είναι έτοιμος να ρίξει στο τραπέζι ο ελληνικός σύλλογος είναι κοντά στα 7 εκατ. ευρώ, μία πρόταση που βλέπουν με θετικό μάτι στην πορτογαλική ομάδα.

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