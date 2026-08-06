Το μεγάλο όνειρο της Αθηνάς Οικονομάκου που έγινε πραγματικότητα: «Σαν ψέμα»

Τις προηγούμενες ημέρες η Αθηνά Οικονομάκου βρισκόταν στη Μύκονο με τον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα, απολαμβάνοντας το Αιγαίο, αλλά εδώ και 2-3 ημέρες οι δυο τους είναι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Νησιά Μπόρα Μπόρα, κάνοντας τις βουτιές τους στα νερά του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού.

Μάλιστα, η Αθηνά Οικονομάκου μοιράζεται αρκετές στιγμές από το ταξίδι της μέσω stories, αλλά και posts στο προφίλ της στο Instagram, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως ήταν ένα από τα μεγάλα της όνειρα να βρεθεί στο συγκεκριμένο εξωτικό προορισμό.

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«Κάποια όνειρα ζουν στην καρδιά σου για τόσο καιρό που σχεδόν παύουν να φαίνονται αληθινά.

Η Μπόρα Μπόρα ήταν ένα από τα δικά μου.

Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μια μέρα θα βρισκόμουν εδώ... και το γεγονός ότι αυτός είναι ο μήνας του μέλιτός μας το κάνει ακόμα πιο ουσιαστικό.

Το να μοιράζομαι αυτό το μοναδικό ταξίδι στη ζωή μου με τον έρωτα της ζωής μου είναι κάτι που δεν θα θεωρήσω ποτέ δεδομένο», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου στη λεζάντα ενός reel που ανέβασε στο οποίο βλέπουμε την άφιξη στη Μπόρα Μπόρα και τις πρώτες στιγμές της ίδιας και του Μπρούνο Τσερέλα στο overwater bungalow όπου μένουν.

«Στιγμές σαν κι αυτές μου υπενθυμίζουν ότι η μεγαλύτερη πολυτέλεια δεν είναι ο προορισμός... Είναι να έχουμε την υγεία μας, την ευκαιρία να δουλέψουμε σκληρά, να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και την ευκαιρία να εξερευνήσουμε μαζί αυτόν τον απίστευτο κόσμο.

Η ζωή είναι όμορφη. Μην σταματάς ποτέ να ονειρεύεσαι», κατέληξε η γνωστή ηθοποιός.

Πηγή βίντεο: @athinao1konomakou - Instagram