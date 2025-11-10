Μώραλης στο GWomen Sports Summit: «Το συνέδριο το χαρακτηρίζει η συνέπεια, να χρησιμοποιήσουν τα συμπεράσματά του οι αρμόδιοι»

Το 4ο GWomen Sports Summit, το συνέδριο που δίνει φωνή στις γυναίκες αθλήτριες και πρωταθλήτριες έλαβε ξανά χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά, προλόγισε την έναρξή του, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τη συνέπεια της προσπάθειας και τονίζοντας πως τα συμπεράσματά του οφείλουν να χρησιμοποιηθούν από τους αρμόδιους.

«Με πολύ χαρά σας υποδέχομαι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εμβληματικό Δημοτικό μας Θέατρο. Πολιτισμός και αθλητισμός έχουν μια συνάφεια οπότε νομίζω πως ταιριάζει το μέρος. Δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να συγχαρώ το Gazzetta, το γυναικείο τμήμα. Με ρώτησαν ποια λέξη θα χαρακτήριζε το συνέδριο. Κατά τη γνώμη μου, η συνέπεια. Είναι πραγματικά συνεπείς σε αυτό που κάνουν, στη διεκδίκηση της ισότιμης σχέσης της γυναίκας στον αθλητισμό, στην ενημέρωση προς όλους μας για τα προβλήματα που αφορούν στη γυναίκα στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό, με πολύ σημαντικές προσωπικότητες, Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες, Πρωταθλήτριες Ευρώπης και Ελλάδας. Νεότερες ή μεγαλύτερες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το αθλητικό υλικό θα δοθεί στα σχολεία του Πειραιά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Gazzetta.gr.