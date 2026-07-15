Μουντιάλ 2026: Άγριο ξύλο οπαδών της Αργεντινής πριν τον ημιτελικό με την Αγγλία

Λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία (15/7, 22:00), η ένταση μεταφέρθηκε από το γήπεδο στους δρόμους της Ατλάντα, όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της Σαν Λορέντζο και της Ουρακάν.

Incidentes entre barras de San Lorenzo y Huracán durante el banderazo



Se produjo en las inmediaciones de la zona en la que se realizó el evento que convocó a más de 10.000 hinchas argentinos. Según los testigos hubo un detenido.



📽️cadena3deportes pic.twitter.com/TnXEvcgh8E — Diario Olé (@DiarioOle) July 15, 2026

Οι δύο ομάδες φιλάθλων, που ταξίδεψαν στις ΗΠΑ για να στηρίξουν την εθνική Αργεντινής, ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους, με οπαδούς να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές, να ξηλώνουν παγκάκια και να εκτοξεύουν αντικείμενα.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα για να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση, προχωρώντας και σε συλλήψεις μετά τα επεισόδια.

Jugamos contra Inglaterra , todos unidos



Los de Huracán y San Lorenzo … pic.twitter.com/dr5d6q6Lzt — Kevin olguin (@Olguinkev) July 15, 2026

Η αντιπαλότητα μεταξύ της Σαν Λορέντζο και της Ουρακάν συγκαταλέγεται στις πιο έντονες του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Το μεταξύ τους ντέρμπι, γνωστό ως «Clásico de barrio más grande del mundo», αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα της χώρας, καθώς οι δύο σύλλογοι ιδρύθηκαν το 1908 σε γειτονικές συνοικίες του Μπουένος Άιρες. Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που η μακροχρόνια κόντρα των οπαδών τους οδηγεί σε βίαια επεισόδια.