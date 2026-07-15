Μουντιάλ 2026: Άγριο ξύλο οπαδών της Αργεντινής πριν τον ημιτελικό με την Αγγλία

Λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία (15/7, 22:00), η ένταση μεταφέρθηκε από το γήπεδο στους δρόμους της Ατλάντα, όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της Σαν Λορέντζο και της Ουρακάν.
Οι δύο ομάδες φιλάθλων, που ταξίδεψαν στις ΗΠΑ για να στηρίξουν την εθνική Αργεντινής, ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους, με οπαδούς να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές, να ξηλώνουν παγκάκια και να εκτοξεύουν αντικείμενα.
Η αστυνομία επενέβη άμεσα για να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση, προχωρώντας και σε συλλήψεις μετά τα επεισόδια.
Η αντιπαλότητα μεταξύ της Σαν Λορέντζο και της Ουρακάν συγκαταλέγεται στις πιο έντονες του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Το μεταξύ τους ντέρμπι, γνωστό ως «Clásico de barrio más grande del mundo», αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα της χώρας, καθώς οι δύο σύλλογοι ιδρύθηκαν το 1908 σε γειτονικές συνοικίες του Μπουένος Άιρες. Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που η μακροχρόνια κόντρα των οπαδών τους οδηγεί σε βίαια επεισόδια.
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