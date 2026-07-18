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Μουντιάλ 2026: Ακυρώθηκε η προπόνηση της Ισπανίας λόγω ισχυρών καταιγίδων

Η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 2026 ακυρώθηκε λόγω ισχυρών καταιγίδων, ανακοίνωσε το Σάββατο (18/7) η FIFA.

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Γιαμάλ - Ισπανία
Ο Γιαμάλ με τη φανέλα της Ισπανίας | Shutterstock
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Η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/7), ακυρώθηκε λόγω ισχυρών καταιγίδων, ανακοίνωσε το Σάββατο (18/7) η FIFA.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται νέο χρονικό παράθυρο για να προπονηθεί η ισπανική ομάδα.

«Η προπόνηση της εθνικής Ισπανίας στα γήπεδα του προπονητικού κέντρου Melanie Lane Training Ground στο Νιου Τζέρσεϊ ανεστάλη, σύμφωνα με το αμερικανικό πρωτόκολλο ασφαλείας για τις καταιγίδες», ανέφερε η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) σε ανακοίνωσή της.

«Οι ποδοσφαιριστές συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε πρόγραμμα προθέρμανσης σε κλειστό χώρο».

Η αποστολή της Αργεντινής προπονήθηκε κανονικά αργότερα.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 Ελλάδας) την Κυριακή (19/7).
 

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