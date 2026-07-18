Μουντιάλ 2026: Ακυρώθηκε η προπόνηση της Ισπανίας λόγω ισχυρών καταιγίδων

Η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/7), ακυρώθηκε λόγω ισχυρών καταιγίδων, ανακοίνωσε το Σάββατο (18/7) η FIFA.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται νέο χρονικό παράθυρο για να προπονηθεί η ισπανική ομάδα.

«Η προπόνηση της εθνικής Ισπανίας στα γήπεδα του προπονητικού κέντρου Melanie Lane Training Ground στο Νιου Τζέρσεϊ ανεστάλη, σύμφωνα με το αμερικανικό πρωτόκολλο ασφαλείας για τις καταιγίδες», ανέφερε η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) σε ανακοίνωσή της.

🚨🚨 ¡UNA TORMENTA ELÉCTRICA cancela EL ENTRENAMIENTO de ESPAÑA en NEW JERSEY! 🚨🚨



👀 Los jugadores han tenido que darse la vuelta cuando estaban en el campo de entrenamiento y ya trabajan en el gimnasio#NuestroMejorMundial#NuestroMejorMundialAS pic.twitter.com/n6YXa13x0c — Diario AS (@diarioas) July 18, 2026

«Οι ποδοσφαιριστές συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε πρόγραμμα προθέρμανσης σε κλειστό χώρο».

Η αποστολή της Αργεντινής προπονήθηκε κανονικά αργότερα.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 Ελλάδας) την Κυριακή (19/7).

