Μουντιάλ 2026: Ακυρώθηκε η προπόνηση της Ισπανίας λόγω ισχυρών καταιγίδων

Η τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/7), ακυρώθηκε λόγω ισχυρών καταιγίδων, ανακοίνωσε το Σάββατο (18/7) η FIFA.
Η παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται νέο χρονικό παράθυρο για να προπονηθεί η ισπανική ομάδα.
«Η προπόνηση της εθνικής Ισπανίας στα γήπεδα του προπονητικού κέντρου Melanie Lane Training Ground στο Νιου Τζέρσεϊ ανεστάλη, σύμφωνα με το αμερικανικό πρωτόκολλο ασφαλείας για τις καταιγίδες», ανέφερε η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) σε ανακοίνωσή της.
«Οι ποδοσφαιριστές συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε πρόγραμμα προθέρμανσης σε κλειστό χώρο».
Η αποστολή της Αργεντινής προπονήθηκε κανονικά αργότερα.
Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 Ελλάδας) την Κυριακή (19/7).
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