Το «Χρυσό Παπούτσι», το βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ 2026, ίσως φέτος να άξιζε να έχει ...ροζ απόχρωση. Ο λόγος είναι απλός: τα ροζ ποδοσφαιρικά παπούτσια έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της διοργάνωσης, κατακτώντας τα γήπεδα και τραβώντας τα βλέμματα φιλάθλων και τηλεθεατών.

Το μήνυμα δόθηκε από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια. Στην αναμέτρηση του Μεξικού με τη Νότια Αφρική, μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών εμφανίστηκε φορώντας παπούτσια σε έντονες αποχρώσεις του ροζ.

Τις επόμενες ημέρες, η εικόνα επαναλήφθηκε σε αγώνες ομάδων όπως η Αργεντινή, η Γαλλία, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, με κορυφαίους αστέρες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Σον Χέουνγκ-μιν να υιοθετούν τη νέα τάση.

Η νέα τάση

Η επικράτηση του ροζ στα ποδοσφαιρικά γήπεδα δεν είναι τυχαία. Οι μεγάλες αθλητικές εταιρείες, όπως η Nike, η Adidas και η Puma, εγκατέλειψαν φέτος τις πιο συντηρητικές επιλογές σε μαύρο και λευκό, επιλέγοντας έντονα και ζωηρά χρώματα για τις νέες τους σειρές.

Κάθε εταιρεία παρουσίασε τη δική της εκδοχή του ροζ, δίνοντας ξεχωριστές ονομασίες στις αποχρώσεις. Η Adidas λάνσαρε το «Solar Turbo», ενώ η Puma το «Poison Pink». Παρά τις διαφορετικές εμπορικές ονομασίες, η αισθητική κατεύθυνση ήταν κοινή: χρώματα που τραβούν αμέσως την προσοχή.

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Οι προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν

Σύμφωνα με το CNN, ήδη από το 2024 η εταιρεία πρόβλεψης καταναλωτικών τάσεων WGSN είχε εκτιμήσει ότι το «Electric Fuchsia» θα αποτελούσε ένα από τα κυρίαρχα χρώματα του καλοκαιριού του 2026.

Η πρόβλεψη βασιζόταν στην εκτίμηση ότι οι καταναλωτές θα αναζητούσαν αποχρώσεις που συνδέονται με την αισιοδοξία, την αυτοέκφραση και την ανάγκη να ξεχωρίζουν. Δύο χρόνια αργότερα, η παρουσία του έντονου ροζ στα γήπεδα του Μουντιάλ δείχνει να επιβεβαιώνει απόλυτα αυτή την τάση.

Ομάδες όπως η Νότια Κορέα, η Αργεντινή, η Γαλλία και η Ιαπωνία εμφανίστηκαν με ροζ ποδοσφαιρικά παπούτσια | David Ramos/Getty Images

Άλλωστε, στον χώρο του αθλητικού εξοπλισμού, ο σχεδιασμός ενός νέου προϊόντος ξεκινά συνήθως έως και δύο χρόνια πριν από την κυκλοφορία του. Οι κατασκευαστές συνεργάζονται στενά με εταιρείες ανάλυσης τάσεων, προκειμένου να προβλέψουν ποια χρώματα, σχέδια και αισθητικές επιλογές θα είναι δημοφιλή όταν το προϊόν φτάσει στην αγορά.

Ένας ακόμη λόγος για την επιλογή του ροζ είναι η έντονη αντίθεσή του με το πράσινο του χλοοτάπητα. Το χρώμα ξεχωρίζει εύκολα τόσο από τις εξέδρες όσο και μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και τις οθόνες των κινητών τηλεφώνων.

Η εθνική Γαλλιάς στο Μουντιάλ 2026 | Getty Images

Σε μια εποχή όπου η εικόνα παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμπορική αξία του αθλητισμού, η ορατότητα ενός προϊόντος αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες αθλητικών ειδών.

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Βέβαια, παρά την αρχική στόχευση να ξεχωρίζουν, τα ροζ ποδοσφαιρικά παπούτσια έχουν γίνει πλέον τόσο διαδεδομένα στο Μουντιάλ 2026, ώστε συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο: εκείνα που τραβούν πλέον περισσότερο την προσοχή είναι τα παπούτσια σε διαφορετικά χρώματα.

Όποια κι αν είναι η εξήγηση πίσω από την τάση, ένα είναι βέβαιο. Το ροζ έχει αναδειχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή των ποδοσφαιρικών γηπέδων και ίσως αποτελέσει το πιο χαρακτηριστικό χρωματικό αποτύπωμα της φετινής διοργάνωσης.