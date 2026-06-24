Συνεχίζονται οι συζητήσεις γύρω από τα υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης που εφαρμόζονται στο Μουντιάλ 2026. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπερασπίστηκε το μέτρο, τονίζοντας ότι θεσπίστηκε αποκλειστικά για την προστασία των ποδοσφαιριστών από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Οι επικριτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι οι διακοπές αλλοιώνουν τον ρυθμό των αγώνων και δημιουργούν επιπλέον εμπορικά οφέλη, ωστόσο η FIFA απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς, επιμένοντας ότι δεν προκύπτουν πρόσθετα έσοδα από τις συγκεκριμένες διακοπές.

Σύμφωνα με το Reuters, η FIFA υπερασπίστηκε τα υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης που εφαρμόζονται στο Μουντιάλ 2026, απαντώντας στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τον αντίκτυπό τους στη ροή των αγώνων.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ξεκαθάρισε ότι το μέτρο έχει αποκλειστικό στόχο την προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφονται σε αρκετές από τις πόλεις που φιλοξενούν τη διοργάνωση στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Παρά τις αιτιάσεις ότι οι διακοπές εξυπηρετούν και εμπορικούς σκοπούς, η FIFA απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, επιμένοντας ότι πρόκειται για μια καθαρά αγωνιστική και υγειονομική απόφαση με γνώμονα την ασφάλεια των αθλητών.