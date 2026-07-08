Μουντιάλ 2026: Απόβαση στο Μαϊάμι ετοιμάζουν τουλάχιστον 30.000 Άγγλοι

Παροξυσμός επικρατεί στην Αγγλία ενόψει του προημιτελικού με την Νορβηγία τα μεσάνυχτα της 11ης Ιουλίου, στο « Hard Rock Stadium» στο Μαϊάμι με τους φίλους των «λιονταριών» να ετοιμάζουν απόβαση.
Σύμφωνα με την Daily Mail, τουλάχιστον 30.000 φίλαθλοι θα βρεθούν στο γήπεδο.
Η αγγλική ομοσπονδία (FA) εξασφάλισε επιπλέον 8.000 εισιτήρια προς διάθεση, αφού άλλες ομοσπονδίες –των οποίων οι ομάδες αποκλείστηκαν– επέστρεψαν τα εισιτήρια που τους είχαν αναλογικά διατεθεί.
Αν συνυπολογιστεί και ο αριθμός όσων αγόρασαν εισιτήριο για το στάδιο χωρητικότητας 64.478 θέσεων δηλώνοντας ότι υποστηρίζουν την Αγγλία, ο συνολικός αριθμός των φιλάθλων αναμένεται να πλησιάσει τις 30.000.
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