Μουντιάλ 2026: Aυτές θα είναι οι φετινές μασκότ του τουρνουά

Σε εφτά μήνες από τώρα θα λάβει χώρα το Μουντιάλ 2026 και ήδη οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου και ήδη έχουν προκριθεί 19 από τις 48 ομάδες.

Διαβάστε επίσης: Ολυμπιακός: Δεν βιάζεται για ψηλό η ομάδα του Μπαρτζώκα

Οι διοργανωτές παρουσίασαν πριν από λίγες ώρες τις τρεις μασκότ του Μουντιάλ. Πρόκειται για τρία ζωάκια. Τον Maple που είναι άλκη (είδος ελαφιού) και που εκπροσωπεί τον Καναδά.

Τον Clutch, που είναι καραφλός αετός και είναι η μασκότ των ΗΠΑ και τον Zayu που είναι τζάγκουαρ και εκπροσωπεί το Μεξικό.

Eis as mascotes do Mundial 2026 🌎



Maple é um alce e representa o Canadá, Zayu é um jaguar e representa o México, Clutch é uma águia e representa os EUA pic.twitter.com/tsoB2tVNsY — B24 (@B24PT) September 25, 2025