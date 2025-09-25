Ολυμπιακός: Δεν βιάζεται για ψηλό η ομάδα του Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός, όπως είναι πλέον γνωστό, δεν θα κρατήσει στο ρόστερ του τον Κριστ Κουμάντζε, κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με την θέση «5» και το αν οι Ερυθρόλευκοι κινηθούν για παίκτη.

