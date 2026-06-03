Μουντιάλ 2026: Αυτό θα είναι το ζευγάρι του τελικού σύμφωνα με την πρόβλεψη υπερυπολογιστή

Αντίστροφη μέτρηση για την σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής καθώς πλησιάζει η σέντρα στις 11 Ιουνίου, με τον εναρκτήριο αγώνα Μεξικού - Νότιας Αφρικής.
Η πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων ποδοσφαίρου του Football Meets Data έκανε την πρώτη πρόβλεψη για το ζευγάρι του τελικού της 19ης Ιουλίου στις ΗΠΑ και σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν Ισπανία και Αργεντινή με πιθανότητες 3,7%.
Ακολουθεί το ζευγάρι Αγγλία - Ισπανία (3,1%) και τρίτο το Αγγλία - Γαλλία (2,6%).
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