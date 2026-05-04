Ούτε στο τζόκερ: Τα μυθικά εκατομμύρια που μοιράζει η FIFA στο Μουντιάλ του 2026

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, αναμένεται να είναι το πιο πλούσιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μετά από έντονες πιέσεις και αιτήματα, η FIFA ετοιμάζεται να ανοίξει τα ταμεία της και να μοιράσει αστρονομικά ποσά στις 48 εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού.

Όλα ξεκίνησαν όταν η UEFA και αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τα υπέρογκα έξοδα που απαιτεί η συμμετοχή στη διοργάνωση. Τα μακρινά ταξίδια, η διαμονή, τα λειτουργικά κόστη και η υψηλή φορολογία, δημιούργησαν έναν πραγματικό «πονοκέφαλο» για τις ομάδες.

Η παγκόσμια ομοσπονδία, ωστόσο, άκουσε τις ανησυχίες τους. Όπως επιβεβαιώθηκε, η FIFA βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να αυξήσει σημαντικά τις οικονομικές συνεισφορές της προς τις ομάδες, καλύπτοντας τις ανάγκες τους.

Η τελική έγκριση αυτής της «χρυσής» πρότασης αναμένεται να δοθεί την ερχόμενη Τρίτη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ του Καναδά.

Ακόμα και πριν από τη νέα, σχεδιαζόμενη αύξηση, τα νούμερα ήταν εξωπραγματικά. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η FIFA είχε ανακοινώσει ένα συνολικό, ιστορικό έπαθλο ύψους 727 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ομάδα που θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο αναμένεται να βάλει στα ταμεία της 50 εκατομμύρια δολάρια.

Κάθε συμμετέχουσα ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει μίνιμουμ 10,5 εκατομμύρια δολάρια, ανεξαρτήτως πορείας.

Επιπλέον, κάθε έθνος που προκρίνεται δικαιούται 1,5 εκατομμύριο δολάρια αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας του.

Σήμερα, με τη νέα συμφωνία, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων (που υπολογίζονταν αρχικά στα 655 εκατ. δολάρια για πληρωμές βάσει απόδοσης) πρόκειται να εκτοξευθεί, γεμίζοντας τα ταμεία των 211 ομοσπονδιών-μελών.

Πώς χρηματοδοτείται αυτή η αύξηση;

Η απάντηση βρίσκεται στα έσοδα ρεκόρ της FIFA. Η ομοσπονδία διανύει την πιο ισχυρή οικονομική της περίοδο, με τα έσοδά της για τον τετραετή κύκλο 2023-2026 να αναμένεται να ξεπεράσουν το ασύλληπτο ποσό των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, καθοριστικό ρόλο σε αυτή την οικονομική εκτόξευση έπαιξε η τεράστια επιτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με 32 ομάδες, που διεξήχθη πέρυσι στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε χαρακτηριστικά στο πρακτορείο Reuters:

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι πρωτοποριακό όσον αφορά την οικονομική του συνεισφορά. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στην ισχυρότερη οικονομική θέση για να ωφελήσουμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μέσω του προγράμματος FIFA Forward».

Το μεγάλο ραντεβού των κορυφαίων του πλανήτη έχει δοθεί για το διάστημα 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το φετινό καλοκαίρι το ποδοσφαιρικό θέαμα θα συμβαδίσει με οικονομικά οφέλη που θα γράψουν ιστορία.