Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα σε συνέντευξη Τύπου ενός παίκτη της ομάδας του Μαρόκο, ενόψει του αγώνα της με την Γαλλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όταν δύο δημοσιογράφοι πιάστηκαν στα χέρια.
Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από τη ώρα που διεξάγεται η συνέντευξη Τύπου του Μπραχίμ Ντίαθ, ακούγεται στο βάθος ο έντονος διαπληκτισμός των δύο ανδρών που μιλούσαν στα γαλλικά.
Οι δημοσιογράφοι φαίνεται να στριμώχθηκαν για να ακούσουν τον Μπραχίμ Ντίαθ, όταν κατάλαβαν ότι δεν άντεχαν τον συνωστισμό, ξαφνικά πιάστηκαν στα χέρια.
Στο βίντεο φαίνονται οι αντιδράσεις απορίας και αμηχανίας του Ντίαθ, την ώρα που ο ένας δημοσιογράφος κατηγορεί τον άλλο πως τον χτύπησε.
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