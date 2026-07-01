Μουντιάλ 2026: Δύο νεκροί στους πανηγυρισμούς για το Μεξικό - Πέθαναν από ασφυξία μέσα στον «χαμό»

Έναν θλιβερό υπότιτλο έλαβαν σήμερα τα νέα για το Μουντιάλ 2026, τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αφού δύο φίλαθλοι πέθαναν από ασφυξία, στη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη του Μεξικό επί του Εκουαδόρ (Ισημερινός).
Καθώς χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους του Μέξικο Σίτι για να πανηγυρίσουν τη νίκη της εθνικής ομάδας με 2-0, δύο άτομα κατέληξαν από ασφυξία υπό την πίεση του πλήθους, στη συμβολή των οδών Hamburgo και Lancaster, κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας.
«Παρά τις προχωρημένες προσπάθειες ανάνηψης, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός 44χρονου άνδρα και μιας 19χρονης γυναίκας από ασφυξία», ανέφερε η γραμματεία Υγείας της Πόλης του Μεξικού σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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