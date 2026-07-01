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Μουντιάλ 2026: Ο λόγος που ο Μπαπέ προηγείται στη λίστα των σκόρερ αν και έχει τα ίδια γκολ με τον Μέσι

Σε ρυθμούς πολυβόλου σκοράρουν οι αστέρες του Μουντιάλ με την μάχη για την πρώτη θέση να είναι πολύ πιθανό να κριθεί στη λήξη της διοργάνωσης.

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Κύλιαν Μπαπέ
Ο Γάλλος Κύλιαν Μπαπέ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/GREG M. COOPER
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Μεγάλη μάχη γίνεται στο φετινό Μουντιάλ για την θέση του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης, καθώς όλα τα αστέρια φαίνεται ότι βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση.

Αυτήν την στιγμή, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι Κιλιάν Μπαπέ και Λιονέλ Μέσι με έξι γκολ, όμως ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έχει το πάνω χέρι.

Αν τελείωνε σήμερα το Μουντιάλ, πρώτος θα έβγαινε ο Μπαπέ καθώς υπερισχύει του Αργεντίνου λόγω των παραπάνω ασίστ που έχει δώσει (δύο έναντι καμίας του Αργεντίνου) καθώς το συγκεκριμένο κριτήριο είναι το πρώτο που υπολογίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στις ασίστ, λαμβάνονται υπόψιν τα λεπτά συμμετοχής. Με ένα γκολ λιγότερο ακολουθεί στη λίστα ο Νορβηγός Χάαλαντ.

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