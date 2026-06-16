Μουντιάλ 2026: Έγραψε ιστορία ο Γιώργος Δώνης

Η ηρωική εμφάνιση της Σαουδικής Αραβίας απεναντι στην Ουρουγουάη και το τελικό 1-1, επέτρεψε στον Γιώργο Δώνη να γράψει ιστορία τόσο για τον ίδιο όσο και για την Ελλάδα.

Ο Δώνης εγινε ο 2ος Έλληνας προπονητής που καθοδηγεί ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ, μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια και ο πρώτος που κερδίζει βαθμό.

Με τον Γιώργο Δώνη στο τιμόνι τους τα «Πράσινα Γεράκια» απέσπασαν «χρυσό» βαθμό από την Ουρουγουάη (1-1) στο «Μαϊάμι Στάντιουμ», κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για να βρεθούν στους «32» του τουρνουά.

Οι παίκτες του Έλληνα τεχνικού όχι απλά «κοίταξαν στα μάτια» την Ουρουγουάη στο πρώτο 45λεπτο, αλλά κατάφεραν και να μπουν στ' αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα στο σκορ. Ο 29χρονος αμυντικός της Αλ Νασρ, Αλ Αμρί, εκμεταλλεύτηκε την προσωρινή απόκρουση του Μουσλέρα σε κεφαλιά του Αλ Χαϊμπάρι και από κοντά «έγραψε» το 1-0 στο 41ο λεπτό.