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Μουντιάλ 2026: Έλαβε άδεια εισόδου στις ΗΠΑ η αποστολή του Κονγκό

Στην αποστολή των «Λεοπαρδάλων», οι αμερικανικές αρχές, είχαν επιβάλει περίοδο απομόνωσης 21 ημερών πριν από την είσοδό της στη χώρα, εξαιτίας του Έμπολα.

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Μουντιάλ
Μουντιάλ | Getty Images
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Οι ποδοσφαιριστές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, των οποίων η προετοιμασία επηρεάστηκε από τις ανησυχίες που προκάλεσε ο ιός Έμπολα, έλαβαν τελικά άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 2026, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη (11/6) ένας παίκτης της ομάδας σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) κατά την έξοδό του από το αεροδρόμιο του Χιούστον.

Η αποστολή των «Λεοπαρδάλων», στην οποία οι αμερικανικές αρχές είχαν επιβάλει περίοδο απομόνωσης 21 ημερών πριν από την είσοδό της στις ΗΠΑ, προσγειώθηκε περίπου στις 14:30 τοπική ώρα (20:30) στο Χιούστον, προερχόμενη από το Παρίσι.

Περίπου μία ώρα αργότερα, τα μέλη της αποστολής αποχώρησαν από το αεροδρόμιο χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, όπως δήλωσε ο δεξιός μπακ της ομάδας, Άαρον Γουάν-Μπισάκα, σε δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν στο σημείο.

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