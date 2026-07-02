Μουντιάλ 2026: Έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του μπροστά στις κάμερες ο προπονητής του Κονγκό

Μια από τις πιο αμήχανες και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές γράφτηκε στην αίθουσα Τύπου, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αγγλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Η αφρικανική ομάδα μόλις είχε αποκλειστεί στις λεπτομέρειες με σκορ 2-1 στη φάση των «32», κερδίζοντας όμως το καθολικό χειροκρότημα του ποδοσφαιρικού πλανήτη.
Το συγκρότημα του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ κοίταξε στα μάτια τα «λιοντάρια» του Τόμας Τούχελ, παίζοντας με θάρρος και επιθετικό προσανατολισμό. Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία για τον 49χρονο Γάλλο τεχνικό δεν κρίθηκε στα 90 λεπτά του αγώνα, αλλά μπροστά στα μικρόφωνα.
Κατά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, ο υπεύθυνος επικοινωνίας πήρε τον λόγο για να κλείσει τη διαδικασία, προχωρώντας όμως σε μια κίνηση που άφησε άναυδους τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους. Σε ζωντανή μετάδοση, ανακοίνωσε δημόσια πως ο πατέρας του Ντεσάμπρ έφυγε από τη ζωή, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της ομοσπονδίας.
Η αντίδραση του έμπειρου τεχνικού αποτύπωσε όλο το «μάγκωμα» της στιγμής: μια ανεπαίσθητη, παγωμένη γκριμάτσα και ένα λακωνικό «ευχαριστώ», προτού αποχωρήσει από την αίθουσα.
Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο αν ο Ντεσάμπρ είχε ήδη ενημερωθεί ιδιωτικά για την τραγική απώλεια πριν από το παιχνίδι ή αν μοιράστηκε το προσωπικό του δράμα ταυτόχρονα με την κοινή γνώμη, σε ένα unfair επικοινωνιακό ατόπημα που επισκίασε το αγωνιστικό σκέλος της διοργάνωσης.
- Aπουσία στον Alpha: Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου
- Ιωάννα Τούνη: «Το όνομά μου πουλάει - Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τα 500 ευρώ από τα 5»
- Τελικά, ποιοι και γιατί έκλεισαν το Κανάλι 67 του Βασίλη Λεβέντη
- Η εκδίκηση των «πρώην» στην Καρυστιανού, ο πολιτικός που ενώνει το ΠΑΣΟΚ και η ιστορία Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.