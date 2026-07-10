Μουντιάλ 2026: Το φιλί της Σακίρα που «έλιωσε» την κάμερα στο Γαλλία - Μαρόκο

Ο κάμεραμαν που κάλυπτε τον αγώνα της Γαλλίας με το Μαρόκο στο Μουντιάλ, ξέχασε προς στιγμή ότι η μπάλα βρισκόταν ακόμα εντός γηπέδου, όταν πήρε το βλέμμα του τη Σακίρα να κάθεται στις κερκίδες, ανάμεσα στους γιους της, Μίλαν και Σάσα.
Η πασίγνωστη τραγουδίστρια, της οποίας το όνομα έχει συνδεθεί πλέον με το Μουντιάλ με το άσμα «Waka Waka», φαίνεται να ενδιέφερε τον φακό περισσότερο από την ποδοσφαιρική δράση, αφού η κάμερα έμεινε πάνω της ακόμα και αφού μπήκε ξανά η μπάλα στο γήπεδο, μετά από άουτ.
Φρόντισε τουλάχιστον να δώσει λίγη «αγάπη» στους θαυμαστές της, στέλνοντας ένα φιλί που θα μείνει αξέχαστο σε πολλούς.
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