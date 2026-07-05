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Μουντιάλ 2026: Γαλλία - Παραγουάη 1-0 - «Εκτελεστής» Εμπαπέ και...μια «ανάσα» από τον Μέσι

Με πέναλτι του Μπαπέ, η Γαλλία λύγισε 1-0 την Παραγουάη και πέρασε στους «8» του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο.

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Η Γαλλία στους 8 του Μουντιάλ
Η Γαλλία στους 8 του Μουντιάλ | Getty Images
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Η Γαλλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στην ψυχωμένη Παραγουάη, όμως ο απόλυτος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αποδείχθηκε ψυχρός εκτελεστής. Ευστοχώντας από τα έντεκα βήματα, υπέγραψε το τελικό 1-0 και χάρισε στην ομάδα του το «χρυσό» εισιτήριο για τους «8» τou Mουντιάλ, εκεί όπου θα βρει στον δρόμο της το εμπόδιο του Μαρόκου.

 

Ο Μπαπέ, όμως, δεν σταματά να γράφει ιστορία και να κυνηγάει... Λιονέλ Μέσι!

Με αυτό το τέρμα έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό τουρνουά, συγκατοικώντας πλέον στην κορυφή της λίστας των σκόρερ μαζί με τον Αργεντινό.

Παράλληλα, στη διαχρονική λίστα των «κανονιέρηδων» στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, εδραιώθηκε στη 2η θέση με 19 γκολ – μόλις ένα λιγότερο από τον «Pulga», που οδηγεί την κούρσα με 20!

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