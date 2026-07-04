Σύλληψη γιατρού στο Καστελόριζο: Η ανακοίνωση της ΥΠΕ για την κατάσταση στις δομές υγείας του νησιού

Η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με αφορμή τα δημοσιεύματα για την σύλληψη του γιατρού στο Καστελόριζο από τον δήμαρχο, αφού μίλησε δημόσια για την υγειονομική κατάσταση του νησιού, καταγγέλλοντας τις συνθήκες στέγασης και εργασίας, εξέδωσε ανακοίνωση, παρουσιάζοντας το χρονικό των εξελίξεων που αφορούν τους δύο γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούσαν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο αγροτικοί γιατροί, οι οποίοι είχαν αναλάβει καθήκοντα πριν από λιγότερο από έναν μήνα, υπέβαλαν αίτημα για ταυτόχρονη χορήγηση άδειας, κάτι που δεν έγινε δεκτό και στη συνέχεια υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι δύο υπόχρεοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι υπηρετούσαν στο Π.Π.Ι. Μεγίστης και δεν είχαν ακόμη συμπληρώσει έναν μήνα υπηρεσίας, υπέβαλαν αίτημα ταυτόχρονης λήψης άδειας. Το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό, κατόπιν απόφασης του Διοικητή της 2ης Υ.Π.Ε.

Αμέσως μετά, οι δύο ιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν τελικώς δεκτές μετά την έκδοση των σχετικών εγγράφων. Ως εκ τούτου, από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 03/07/2026, οι εν λόγω ιατροί έπαυσαν να φέρουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπόχρεου ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και πλέον αποτελούν ιδιώτες πολίτες.

Για την άμεση και απρόσκοπτη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νησιού, η 2η Υ.Π.Ε. προχώρησε άμεσα στη μετακίνηση ειδικής Γενικής Ιατρού, καθώς και ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, στη δομή υγείας της Μεγίστης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η 2η Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιστατικό ή διένεξη έλαβε χώρα μεταγενέστερα μεταξύ των δύο ιδιωτών και των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων του νησιού.

Κύριο μέλημα και προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στους κατοίκους του νησιού. Διαβεβαιώνουμε, συνεπώς, τους κατοίκους της Μεγίστης ότι η εύρυθμη λειτουργία του ιατρείου είναι πλήρως εξασφαλισμένη, καθώς η δομή είναι επαρκώς στελεχωμένη από έμπειρη Γενική Ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου, βεβαίως υπάρχει αναλυτής τροπονίνης στο ιατρείο point of care high sensitivity και δέκα διαθέσιμα αντιδραστήρα.».