Μουντιάλ 2026: Η αγκαλιά του Ισμαήλ Σαϊμπαρί με τη μητέρα του, κρύβει μια ιστορία που δεν περιμένεις

Ανάμεσα στις κορυφαίες σκηνές του χθεσινού αγώνα «Μαρόκο - Ολλανδία», όπου το Μαρόκο κατάφερε τη νίκη στα πέναλτι και μπήκε στους «16», ήταν και ένα στιγμιότυπο του Ισμαήλ Σαϊμπαρί (Ismael Saibari) με τη μητέρα του.



Ο νεαρός Μαροκινός, απειονίζεται να αγκαλιάζει την μητέρα του μετά τη νίκη. Το στιγμιότυπο έγινε viral, όχι μόνο γιατί είναι ένας «γλυκός» πανηγυρισμός αλλά γιατί η σχέση του με τη μητέρα του κρύβει μια παλιά συγκινητική ιστορία.

Cuando Ismael Saibari nació con un problema congénito en los pies, los médicos le dijeron que tendría problemas para caminar. Pero su madre se empeñó en pelear para que tuviera una vida normal.



Por eso este abrazo de anoche tiene tantísimo valor...

pic.twitter.com/kFw8aQZLdv — BeSoccer (@besoccer_ES) June 30, 2026

Ο μέσος της εθνικής ομάδας γεννήθηκε με μια συγγενή πάθηση που προκαλούσε έντονη στροφή των ποδιών του προς τα μέσα.

Οι γιατροί τότε, είχαν πει στη μητέρα του ότι ίσως να μην περπατούσε ποτέ κανονικά. Μετά από ένα ολόκληρο έτος, κατά το οποίο φορούσε βαριά ορθοπεδικά στηρίγματα και υποβλήθηκε σε εντατική φυσιοθεραπεία, τα πόδια του ισιώθηκαν και έκανε τα πρώτα του βήματα σε ηλικία δύο ετών, όπως μεταφέρει το flashcore.com.

Το βράδυ που το Μαρόκο προκρίθηκε στη φάση των «16» του Μουντιάλ, η μητέρα του Σαϊμπαρί, με δάκρυα στα μάτια, δεν έβλεπε έναν σταρ του ποδοσφαίρου, αλλά έναν «ήρωα».





