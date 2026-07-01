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Μουντιάλ 2026: Η αγκαλιά του Ισμαήλ Σαϊμπαρί με τη μητέρα του, κρύβει μια ιστορία που δεν περιμένεις

Viral έγινε το στιγμιότυπο της αγκαλιάς του Ισμαήλ Σαϊμπαρί με τη μητέρα του κατά τους πανηγυρισμούς για το Μαρόκο στο Μουντιάλ.

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Ismael Saibari
Ο Ismael Saibari και η μητέρα του μετά τη νίκη του Μαρόκο στο Μουντιάλ | Besoccer@X
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Ανάμεσα στις κορυφαίες σκηνές του χθεσινού αγώνα «Μαρόκο - Ολλανδία», όπου το Μαρόκο κατάφερε τη νίκη στα πέναλτι και μπήκε στους «16», ήταν και ένα στιγμιότυπο του Ισμαήλ Σαϊμπαρί (Ismael Saibari) με τη μητέρα του. 

Ο νεαρός Μαροκινός, απειονίζεται να αγκαλιάζει την μητέρα του μετά τη νίκη. Το στιγμιότυπο έγινε viral, όχι μόνο γιατί είναι ένας «γλυκός» πανηγυρισμός αλλά γιατί η σχέση του με τη μητέρα του κρύβει μια παλιά συγκινητική ιστορία. 

Ο μέσος της εθνικής ομάδας γεννήθηκε με μια συγγενή πάθηση που προκαλούσε έντονη στροφή των ποδιών του προς τα μέσα. 

Οι γιατροί τότε, είχαν πει στη μητέρα του ότι ίσως να μην περπατούσε ποτέ κανονικά. Μετά από ένα ολόκληρο έτος, κατά το οποίο φορούσε βαριά ορθοπεδικά στηρίγματα και υποβλήθηκε σε εντατική φυσιοθεραπεία, τα πόδια του ισιώθηκαν και έκανε τα πρώτα του βήματα σε ηλικία δύο ετών, όπως μεταφέρει το flashcore.com. 

 Το βράδυ που το Μαρόκο προκρίθηκε στη φάση των «16» του Μουντιάλ, η μητέρα του Σαϊμπαρί, με δάκρυα στα μάτια, δεν έβλεπε έναν σταρ του ποδοσφαίρου, αλλά έναν «ήρωα». 



 

 

 

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