Μετά την επική πρόκρισή της στα τελικά του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αγγλία, η εθνική ομάδα της Αργεντινής μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με πειθαρχική δίωξη από την FIFA καθώς πανηγύρισε αναρτώντας ένα πανό αναφορικά με τα νησιά Φώκλαντ.

Οι έχοντες τον τίτλο του παγκοσμίου πρωταθλητή, κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό με ένα δραματικό comeback από το 0-1 απέναντι στους Άγγλους και να βρουν μπροστά τους την Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι Αργεντίνοι πανηγύρισαν κρατώντας ένα πανό το οποίο έγραφε: "Las Malvinas son Argentinas" δηλαδή, «Τα Φώκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή».

Πρόκειται για μία διαφιλονικούμενη παράκτια περιοχή στο νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό, που υπάγεται στην εδαφική ακεραιότητα της Βρετανίας.

Τα δύο έθνη κήρυξαν πόλεμο για το σύμπλεγμα των νησιών, που βρίσκονται 300 μίλια από την ανατολική ακτή της Αργεντινής, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1982. Η 74ήμερη σύγκρουση οδήγησε στον θάνατο 655 Αργεντινών και 255 Βρετανών στρατιωτών. Τρία άτομα από τα νησιά έχασαν επίσης τη ζωή τους.

Το 2014, η FIFA επέβαλε πρόστιμο 23.000 ευρώ στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, επειδή οι παίκτες της σήκωσαν ένα πανό με το ίδιο μήνυμα, πριν από ένα φιλικό αγώνα εναντίον της Σλοβενίας.

Η αρμόδια αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δήλωσε ότι η χειρονομία παραβίασε τους κανόνες περί πολιτικής δράσης και συνιστούσε ανάρμοστη συμπεριφορά.

Μετά τη νίκη της Τετάρτης, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, δημοσίευσε στο X, γράφοντας «δεν ήταν απλώς ένας ακόμη αγώνας».

«Τα Φώκλαντ είναι της Αργεντινής» έγραψε η Βιγιαρουέλ. «Απαγόρευσαν την αναφορά σε αυτά στο γήπεδο και ξέχασαν ότι τα κουβαλάμε στο αίμα και στις καρδιές μας».

Πριν από τον αγώνα, η ίδια είχε αναφέρει πως «θα βάλουμε στη θέση τους, τους εισβολείς».

¡Las Malvinas son Argentinas! 🇦🇷 Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Οι παίκτες της Αργεντινής τραγούδησαν επίσης συνθήματα που αναφέρονταν στους θρύλους των Φώκλαντ και της Αργεντινής, Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι, μετά τη δραματική νίκη τους με 3-2 επί της Αιγύπτου στους 16.

Ωστόσο, πριν από τον ημιτελικό, ο προπονητής Λιονέλ Σκαλόνι είχε δηλώσει ότι «δεν πρόκειται να αναμίξει» το ποδόσφαιρο με την πολιτική.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτός είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Δεν μπορώ να αναμίξω τα πράγματα, ειδικά από σεβασμό για ό,τι συνέβη πριν από τόσα χρόνια», είχε πει ο Σκαλόνι.

🇦🇷 "Pirate usurpers": Argentina's players unfurled a provocative banner after beating England



The banner read: "The Malvinas Islands are Argentine." That's what Argentina calls the Falkland Islands — a British overseas territory that Buenos Aires still claims.



The political… pic.twitter.com/fDTPIVBIJZ — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2026