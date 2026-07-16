Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Προς το όνειρο για σερί Μουντιάλ η «Αλμπισελέστε»

Η Αγγλία δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο, και υπέκυψε με 1-2 στο σφυροκόπημα που εξαπέλυσε η Αργεντινή, που ονειρεύεται τώρα δεύτερο σερί Μουντιάλ.

Ο Τούχελ θεωρείται κορυφαίος στην τακτική, όμως αυτή τη φορά η προσέγγισή του δεν δικαιώθηκε. Η Αγγλία επέτρεψε στην Αργεντινή να πάρει τον έλεγχο του αγώνα, γέμισε την ενδεκάδα με αμυντικογενείς παίκτες και έδωσε στην ομάδα του Σκαλόνι την ψυχολογική ώθηση που αναζητούσε.

«Ισπανόφωνος» τελικός στο Μουντιάλ

Το όνειρο του It's coming home θα πρέπει να περιμένει... Η Αγγλία μπορεί άλλωστε να βρέθηκε μόλις μερικά λεπτά μακριά από το όνειρο, όμως στο τέλος συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα των θυμάτων της τρομερής Αργεντινής!

Η Αλμπισελέστε έβγαλε μέταλλο παγκόσμιας πρωταθλήτριας, έκλεισε τους Άγγλους στα καρέ τους και με νέα ανατροπή - εξπρές στο φινάλε έφυγε για το back-to-back! Με δυο γκολ στο 85΄και το 90'+2΄, η ομάδα του Σκαλόνι τιμώρησε την παθητική στάση των Άγγλων και με το τελικό 2-1 έκλεισε ραντεβού στον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία για να υπερασπιστεί το θρόνο της, γράφει το gazzetta.