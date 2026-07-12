Μουντιάλ 2026: «Η Γαλλία δεν έχει κανέναν Γάλλο παίκτη» - Σάλος με τις δηλώσεις Ραχόι

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο για σχόλια που χαρακτηρίστηκαν ρατσιστικά και ξενοφοβικά σχετικά με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας.

Αφορμή στάθηκε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε την Παρασκευή στην ισπανική ηλεκτρονική εφημερίδα El Debate, λίγες ημέρες πριν από τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία.

«Η Γαλλία δεν έχει ούτε έναν Γάλλο παίκτη»

Στο άρθρο του, ο Ραχόι αναγνώρισε τη δυναμική της εθνικής Γαλλίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες ομάδες στον κόσμο, με δύο κατακτήσεις Μουντιάλ, παρουσία στον τελικό της προηγούμενης διοργάνωσης, αήττητη πορεία στο φετινό τουρνουά και κορυφή στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA.

Ωστόσο, η φράση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ήταν ο ισχυρισμός ότι η Γαλλία «δεν έχει ούτε έναν Γάλλο παίκτη», προσθέτοντας πως, παρά το γεγονός αυτό, αποτελεί έναν εξαιρετικά δύσκολο αντίπαλο για την Ισπανία.

Οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού συγκρίθηκαν από αρκετούς με πρόσφατα ρατσιστικά σχόλια της Παραγουανής γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια σε βάρος του Κιλιάν Εμπαπέ, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις επικρίσεις.

Η απάντηση του Πέδρο Σάντσεζ

Μεταξύ των πρώτων που αντέδρασαν ήταν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τόνισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που κρίνουν την εθνική ταυτότητα με βάση το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος. Όπως υπογράμμισε, όμως, η πραγματική ένταξη σε μια χώρα αποδεικνύεται μέσα από τη συμβολή στην κοινωνία, είτε κάποιος αγωνίζεται στα γήπεδα, είτε εργάζεται, είτε δημιουργεί.

«Η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και προσφέρουν σε αυτήν», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταδικάζοντας τις ξενοφοβικές τοποθετήσεις και κλείνοντας το μήνυμά του με τη φράση: «Ας νικήσει η καλύτερη ομάδα και ας χάσει ο ρατσισμός», σύμφωνα με τον Guardian.

Αντιδράσεις και από τη Γαλλία

Οι δηλώσεις του Ραχόι προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στη Γαλλία.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιεζ, τις χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες», τονίζοντας ότι η Γαλλία είναι μια χώρα πολυμορφίας, όπου κάθε πολίτης έχει θέση ανεξάρτητα από την καταγωγή του.

Στο ίδιο πνεύμα, ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, υπενθύμισε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας είναι Γάλλοι πολίτες, επισημαίνοντας πως η γαλλική ταυτότητα δεν καθορίζεται από φυλετικά ή θρησκευτικά χαρακτηριστικά, αλλά από τις αξίες της Δημοκρατίας.

Αιχμηρός εμφανίστηκε και ο γενικός γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, ο οποίος συνέδεσε τις δηλώσεις του Ραχόι με τα πρόσφατα σχόλια της Παραγουανής γερουσιαστή για τον Κιλιάν Εμπαπέ, κάνοντας λόγο για ακόμη μία απόπειρα υπονόμευσης της εθνικής ομάδας μέσω ρατσιστικής ρητορικής.

«Να εξεταστούν ακόμη και νομικές κινήσεις»

Παρέμβαση έκανε και η υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών, Ναΐμα Μουτσού, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες επιθέσεις επανέρχονται κάθε φορά που η Γαλλία διακρίνεται στο ποδόσφαιρο.

Όπως ανέφερε, δεν πρόκειται για μεμονωμένες λεκτικές υπερβολές, αλλά για μια επαναλαμβανόμενη μορφή ρητορικής μίσους απέναντι στη σύγχρονη, πολυπολιτισμική Γαλλία.

Η ίδια κάλεσε τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να εξετάσει κάθε διαθέσιμη νομική οδό. Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδία έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τις δηλώσεις της γερουσιαστή Αμαρίγια σε βάρος του Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ το νέο περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τα όρια του δημόσιου λόγου, τον ρατσισμό και την πολυπολιτισμική ταυτότητα των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών.