Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο κτιρίου του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή.

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα το κτίριο να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, ενώ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς κατέρρευσε και η στέγη του.

Δείτε βίντεο του Reader από τη φωτιά:

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Η φωτιά, λίγο μετά τις 21:30, περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτιρίου του θεάτρου Badminton, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να έχουν εξαλείψει τον κίνδυνο επέκτασής της στους εξωτερικούς χώρους του πάρκου.

​Για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς επιχειρεί μια εκτεταμένη δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα, ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ομάδες εθελοντών, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Φωτιά στο κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή | reader.gr

«Φλέγονταν οι πάνω όροφοι, σε εγκατάλειψη οι εγκαταστάσεις»

​Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς.

Φωτιά στο κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή | reader.gr

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης της φωτιάς, σημειώνοντας ότι καθώς περπατούσε είδε ξαφνικά «πολύ μαύρους πυκνούς καπνούς», χωρίς αρχικά να ξέρει από πού προέρχονται. Όπως εξήγησε, «δεν ακούστηκε έκρηξη, δεν ακούστηκε τίποτα» και προσπαθούσε να εντοπίσει την εστία, μέχρι που κατάλαβε ότι πρόκειται για το Badminton. Φτάνοντας στο σημείο, είδε το κτίριο «να φλέγεται στους επάνω ορόφους», ενώ η φωτιά έκαιγε για αρκετή ώρα με μεγάλη ένταση.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

​Ο ίδιος κάτοικος, που περπατά καθημερινά στο Μητροπολιτικό Πάρκο, σημείωσε ότι ο χώρος «είχε εγκαταλειφθεί για πολλά χρόνια, ήταν σκουπιδότοπος», μέχρι που «το πήρε ιδιώτης, το έφτιαξε κούκλα» και το λειτούργησε για τρία-τέσσερα χρόνια.

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Ωστόσο, λόγω προβλημάτων με την άδεια, το κτίριο εγκαταλείφθηκε ξανά. Μάλιστα, ο μάρτυρας απέκλεισε ουσιαστικά το ενδεχόμενο κάποιου τεχνικού προβλήματος, υπογραμμίζοντας με νόημα: «Δεν πρέπει να έχει ούτε ρεύμα ούτε τίποτα για βραχύκυκλωμα. Φως δεν έβλεπα. Και αυτό τώρα δεν ξέρω πώς έγινε», αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το πώς ξεκίνησε η καταστροφή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το σημείο μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα, προκειμένου να χαρτογραφούνται οι εστίες. Παράλληλα, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών παραμένει στην περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη.