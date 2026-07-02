Μουντιάλ 2026: Η «μάχη» των «16» παίρνει φωτιά – Τα 5 από τα 8 ζευγάρια έγιναν γνωστά

Η αγωνία κορυφώνεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθώς οι διασταυρώσεις των «16» παίρνουν μορφή. Μετά τις πρόσφατες προκρίσεις Βελγίου και ΗΠΑ, το σκηνικό ξεκαθαρίζει για τη μάχη προς τα προημιτελικά

Φάση των «32»: Τα αποτελέσματα

Καναδάς – Νότια Αφρική: 1-0

Βραζιλία – Ιαπωνία: 2-1

Παραγουάη – Γερμανία: 1-1 (4-3 πεν.)

Μαρόκο – Ολλανδία: 1-1 (3-2 πεν.)

Νορβηγία – Ακτή Ελεφαντοστού: 2-1

Γαλλία – Σουηδία: 3-0

Μεξικό – Ισημερινός: 2-0

Αγγλία – Κονγκό: 2-1

Βέλγιο – Σενεγάλη: 3-2

ΗΠΑ – Βοσνία: 2-0

(Εκκρεμούν: Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήριο, Κολομβία-Γκάνα).

Το πρόγραμμα των «16»

4/07Καναδάς - Μαρόκο

05/07Παραγουάη - Γαλλία

05/07Βραζιλία - Νορβηγία

06/07Μεξικό - Αγγλία

06/07Νικητής (Ισπανία/Αυστρία) - Νικητής (Πορτογαλία/Κροατία)

07/07Βέλγιο - ΗΠΑ07/07Νικητής (Ελβετία/Αλγερία) - Νικητής (Κολομβία/Γκάνα)

07/07Νικητής (Αυστραλία/Αίγυπτος) - Νικητής (Αργεντινή/Πράσινο Ακρωτήριο)

Ο δρόμος προς το τρόπαιο

Προημιτελικά: 9-12 Ιουλίου

Ημιτελικοί: 14-15 Ιουλίου

Μικρός Τελικός: 19 Ιουλίου (Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19 Ιουλίου (Λος Άντζελες)