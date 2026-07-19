Μουντιάλ 2026: Το ιλιγγιώδες ποσό που διεκδικούν Ισπανία και Αργεντινή αν νικήσουν στον τελικό

Η Ισπανία και η Αργεντινή παρατάσσουν τις 11άδες τους απόψε στη Νέα Υόρκη, για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, σε ένα ματς που αναμένεται αμφίρροπο.

Φυσικά η κατάκτηση του τροπαίου του παγκοσμίου είναι θέμα τιμής, αλλά και...«τιμής», καθώς η νικήτρια ομάδα, μαζί με τη χρυσή κούπα, θα πάρει και ένα ποσό που «ζαλίζει», καθώς η FIFA αποφάσισε να δώσει διόλου ευκαταφρόνητη αμοιβή τις ομάδες για φέτος.

Συγκεκριμένα, η νέα πρωταθλήτρια κόσμου θα εισπράξει το πόσο των 37.100.000 ευρώ και η δεύτερη 24.500.000 ευρώ.

Η Αγγλία που κατάφερε από τον μικρό τελικό να κατακτήσει την τρίτη θέση του τουρνουά πήρε ήδη 21.500.000 ευρώ και η Γαλλία ως τέταρτη της διοργάνωσης 20.000.000 ευρώ.