Μουντιάλ 2026: Ισπανός βιολόγος όνομασε νέο θαλάσσιο είδους σαλιγκαρίου που ανακάλυψε... Βοζίνια

Ο Χεσούς Ορτέα, φίλαθλος του ποδοασφαίρου έδωσε το όνομα του Βοζίνια, του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου που εντυπωσίασε τους φιλάθλους αποκρούοντας όλες τις προσπάθειες της Ισπανίας στο ντεμπούτο της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ένα νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού που ανακάλυψε.

Ο Ορτέα ανακάλυψε το μικροσκοπικό, κατακόκκινο μαλάκιο στην Καραϊβική και προγραμμάτισε την ανακοίνωση της ανακάλυψης ώστε να συμπέσει χρονικά με τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Επιλέξαμε την ονομασία Vozinha προς τιμήν του Βοζίνια... ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη συμμετοχή της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στους "Ρόχας" (Ισπανία)», ανέφερε ο Ορτέα στη δημοσίευσή του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Ο χρωματισμός του είδους αποτελεί φόρο τιμής σε αυτό το επίτευγμα.»

Ο 40χρονος Βοζίνια αναδείχθηκε σε μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της διοργάνωσης, βοηθώντας τη χώρα του να προκριθεί στη φάση των «32», όπου ξεχώρισε και πάλι, παρά την ήττα στην παράταση από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.

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Ο Ορτέα, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο, έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένο ερευνητικό έργο στα θαλάσσια ύδατα γύρω από το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου και το 2023 τιμήθηκε από τη νησιωτική χώρα με το Μετάλλιο Αξίας.

Η αγάπη του 75χρονου βιολόγου για το ποδόσφαιρο είχε εκφραστεί και στο παρελθόν, καθώς έχει δώσει ονόματα ποδοσφαιριστών και σε άλλα θαλάσσια είδη, προς τιμήν του πρώην τερματοφύλακα της Κόστα Ρίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης, Κέιλορ Νάβας, αλλά και του Κίνι, του σπουδαίου Ισπανού επιθετικού της Σπόρτινγκ Χιχόν και της εθνικής Ισπανίας κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

