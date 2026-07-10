Ζάκυνθος: Ποιος είναι ο ήρωας πιλότος που προσγείωσε με ψυχραιμία το F16 χωρίς σύστημα

Το ενδιαφέρον των Αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση της αναγκαστικής προσγείωσης F-16 στη Ζάκυνθο, τη στιγμή που αποκαλύπτεται το πρόσωπο του πιλότου που κατάφερε με αυτοθυσία να προσγειώσει το αεροσκάφος.

Ο μοίραρχος της 335 Μοίρας, που σε πρόσφατες δηλώσεις του, με αφορμή ΝΑΤΟϊκή άσκηση, μιλούσε για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι εκείνος που κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος χωρίς σύστημα στη Ζάκυνθο.

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Παράλληλα, ο διοικητής της 335 Μοίρας είναι ο άνθρωπος που καταγράφεται σε πλάνα να επιχειρεί να επιστρέψει στο φλεγόμενο αεροσκάφος, με σκοπό να διασώσει ό,τι μπορούσε.

Το χρονικό της αναγκαστικής προσγείωσης

Ο Γεώργιος Χατζόπουλος, διοικητής της 335 Μοίρας «Τίγρης», ενήργησε υποδειγματικά, όπως επισημαίνουν συνάδελφοί του πιλότοι. Σημειώνουν, μάλιστα, ότι ακόμη και αν υπήρχε δυνατότητα να κατέβουν οι τροχοί, μια τέτοια ενέργεια θα επηρέαζε την ταχύτητα, αλλά πιθανότατα και την ευστάθεια και την ασφάλεια του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα μετά το τέλος άσκησης. Ακολούθησε απόρριψη καυσίμων και, σε συνεννόηση με το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, εκτελέστηκε αναγκαστική προσγείωση. Το αεροσκάφος απομακρύνθηκε με γερανό από τον διάδρομο, ενώ ο ιπτάμενος είναι καλά στην υγεία του.

Η ατυχία βρήκε τον μοίραρχο λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη τελετή παράδοσης, παραλαβής της ιστορικής 335 Μοίρας. Η 335 Μοίρα «Τίγρης» είναι η παλαιότερη Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 1941, όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή, στο αεροδρόμιο Ακίρ της Παλαιστίνης, λίγους μήνες μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της χώρας.