Marfin: Την Τρίτη στην ανακρίτρια οι συλληφθέντες - Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Αντιμέτωποι με κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή είναι οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Marfin, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας την Τρίτη το πρωί για να απολογηθούν. Νωρίτερα οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν υπό δράκοντεια μέτρα ασφαλείας, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στην Ευελπίδων στο πλαίσιο εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους για την υπόθεση της Marfin.

Ένταλμα για την φονική πυρπόληση της Τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει στην Βρετανία. Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις βρετανικές αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα.

Οι δύο άνδρες καλούνται να απολογηθούν για στοιχεία που έχει συγκεντρωθεί μετά από εκτεταμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι, τότε 26 ετών, κατηγορούμενοι εμπλέκονται στην φονική εμπρηστική επίθεση.

Παράλληλα, στην δικογραφία φέρεται να συμπεριλαμβάνεται υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.

Συνήγορος συλληφθέντων: «Οι συλλήψεις έγιναν βάσει δικογραφίας που δεν έχει καν υπόσταση»

H συνήγορος των δύο κατηγορούμενων για τον πολύνεκρο εμπρησμό στη Marfin το 2010, Άννυ Παπαρρούσου δήλωσε έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων ότι η εκτίμησή της είναι ότι οι συλλήψεις έγιναν με «δικογραφία που δεν έχει καν υπόσταση» και υπέστη επεξεργασία

«Πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν έχω τη δικογραφία. Απ' ό,τι γνωρίζω και από τις δημοσιογραφικές διαρροές, αυτά που βγαίνουν δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα. Είμαι σχεδόν βέβαιη, με βάση αυτά που διαβάζω, ότι η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση» σημείωσε αρχικά.

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Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία είπε ότι αρχικά θα αποδοθούν κατηγορίες από την εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στον αρμόδιο ανακριτή. «Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μολονότι δεν τους έχω δει καν, διότι η διαδικασία κινήθηκε ταχύτατα, πρέπει να σας πω ότι από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα, η οποία απλά θα καταρριφθεί» τόνισε, κλείνοντας, η Άννυ Παπαρρούσου.

Tα νέα στοιχεία για τη Marfin και οι συλλήψεις

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, εξετάστηκαν από την αρχή όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ προέκυψαν νέα ευρήματα και έγινε αναλυτική σύγκριση που οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.

Οι δύο συλληφθέντες είναι 42 ετών, ενώ η γυναίκα που αναζητείται είναι 46χρονη και έχει φύγει πριν από έξι χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα. Αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Οι τρεις, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Λεπτομέρεις για την υπόθεση αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν από την Ελληνική Αστυνομία. Η έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται πως η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, έχασαν τις ζωές τους την ημέρα εκείνη.

Το ανώνυμο e-mail και τα στοιχεία από άλλη δικογραφία

Ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς το λεγόμενο «ελληνικό FBI» στάθηκε η αφορμή για να ανοίξει και πάλι ο φάκελος της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin. Οι καταιγιστικές εξελίξεις οδήγησαν ήδη στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τρία πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από αστυνομικές πηγές, στο επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης, οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική και έτσι διενεργήθηκε εκ νέου έρευνα στο υλικό της δικογραφίας αλλά και σε άλλες δικογραφίες στις οποίες υπήρχε εμπλοκή ή αναφορά στα τρία πρόσωπα.

Από τη σύγκριση του συγκεκριμένου υλικού, οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι τα τρία πρόσωπα που εμφανίζονται σε δικογραφία (διαφορετική από αυτήν για την Marfin) έχουν ίδια χαρακτηριστικά (στοιχεία αμφίεσης κά) με δράστες του εμπρησμού τηςΤράπεζας που προκάλεσε τον θάνατο τριών εργαζομένων .

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην 3η Τακτική Ανακρίτρια ώστε να ανασυρθεί η υπόθεση και να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.