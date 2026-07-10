Μπόνι Τάιλερ: Σάλος με παρουσιάστρια που «γύρισε τα μάτια της» για τον θάνατο της τραγουδίστριας

Ο θάνατος της αγαπημένης τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας κύμα συγκίνησης, όμως φαίνεται πως δεν προσλήφθηκε έτσι από όλους.
Στην Αυστραλία, η παρουσιάστρια του Channel 5, Ντάνι Σίνχα, δέχθηκε «βροχή» αποδοκιμασίας, όταν ενημερώνοντας για την είδηση, εκδήλωσε μία λίγοτερο από εγκάρδια αντίδραση, ενώ ταυτόχρονα «πετσόκοψε» το όνομα του κορυφαίου χιτ της Τάιλερ, «Total Eclipse Of The Heart».
Αντ’ αυτού, ονόμασε το τραγούδι «Total Eclipse», ενώ η κάμερα του στούντιο την έπιασε να «γυρίζει τα μάτια της» αποδοκιμαστικά, μετά από ένα πλάνο που έδειχνε την τραγουδίστρια.
Η Ντάνι φάνηκε να γυρίζει τα μάτια της και να δείχνει εκνευρισμένη, προφανώς χωρίς να συνειδητοποιεί ότι ήταν στον «αέρα».
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Πολλοί θαυμαστές της Τάιλερ πρόσεξαν τη στιγμή και την εξέλαβαν ως έλλειψη ευαισθησίας. Άλλοι εκνευρίστηκαν με το απόσπασμα του τραγουδιού που επέλεξε να παίξει το Channel 5, καθώς έπαιζε σε ένα κακόγουστο λογοπαίγνιο, μόνο τη φράση «now I’m only falling apart».
Υπήρξαν όμως κάποιοι που υπερασπίστηκαν την παρουσιάστρια, καθώς θεωρούν ότι ήταν εκνευρισμένη επειδή ο υποβολέας, έδειξε λάθος τον τίτλο του τραγουδιού, εξ ου και το γύρισμα των ματιών.
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