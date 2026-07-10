Μπόνι Τάιλερ: Σάλος με παρουσιάστρια που «γύρισε τα μάτια της» για τον θάνατο της τραγουδίστριας

Ο θάνατος της αγαπημένης τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας κύμα συγκίνησης, όμως φαίνεται πως δεν προσλήφθηκε έτσι από όλους.

Στην Αυστραλία, η παρουσιάστρια του Channel 5, Ντάνι Σίνχα, δέχθηκε «βροχή» αποδοκιμασίας, όταν ενημερώνοντας για την είδηση, εκδήλωσε μία λίγοτερο από εγκάρδια αντίδραση, ενώ ταυτόχρονα «πετσόκοψε» το όνομα του κορυφαίου χιτ της Τάιλερ, «Total Eclipse Of The Heart».

E' successo oggi su Channel 5, all'interno del notiziario che ha riportato anche la morte di Bonnie Tyler nel modo più sbagliato da capo a coda: non c'è la cosiddetta 'macchia' che accompagna il dettato della conduttrice e in più si sbaglia pure il titolopic.twitter.com/YV2e7RGy9x — LALLERO (@see_lallero) July 9, 2026

Αντ’ αυτού, ονόμασε το τραγούδι «Total Eclipse», ενώ η κάμερα του στούντιο την έπιασε να «γυρίζει τα μάτια της» αποδοκιμαστικά, μετά από ένα πλάνο που έδειχνε την τραγουδίστρια.

Η Ντάνι φάνηκε να γυρίζει τα μάτια της και να δείχνει εκνευρισμένη, προφανώς χωρίς να συνειδητοποιεί ότι ήταν στον «αέρα».

Διαβάστε ακόμα: Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρετά τη Bonnie Tyler με μια σπάνια φωτογραφία τους από το παρελθόν

Πολλοί θαυμαστές της Τάιλερ πρόσεξαν τη στιγμή και την εξέλαβαν ως έλλειψη ευαισθησίας. Άλλοι εκνευρίστηκαν με το απόσπασμα του τραγουδιού που επέλεξε να παίξει το Channel 5, καθώς έπαιζε σε ένα κακόγουστο λογοπαίγνιο, μόνο τη φράση «now I’m only falling apart».

Υπήρξαν όμως κάποιοι που υπερασπίστηκαν την παρουσιάστρια, καθώς θεωρούν ότι ήταν εκνευρισμένη επειδή ο υποβολέας, έδειξε λάθος τον τίτλο του τραγουδιού, εξ ου και το γύρισμα των ματιών.