Η Αγγλία βρίσκεται στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στα γήπεδα της Αμερικής οι φίλαθλοι των «τριών λιονταριών» έχουν αρχίσει να... φωνάζουν «it's coming home». Αλλωστε από το μακρινό 1966, έχει να κατακτήσει τον τίτλο η Αγγλία.

Για να το πετύχει αυτό, όμως, έχει πολύ δρόμο και πρώτα από όλα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αργεντινής.

Η πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συνοδεύτηκε από ένα ιστορικό στατιστικό, καθώς οι Αγγλοι διεθνείς έφτασαν στην τετράδα έχοντας πραγματοποιήσει δύο ανατροπές στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Η αρχή έγινε στη φάση των «32», όταν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με τον Μπράιαν Τσιπένγκα. Η Αγγλία, όμως, δεν πανικοβλήθηκε. Ο Χάρι Κέιν ανέλαβε δράση, πέτυχε δύο γκολ μέσα σε ένδεκα λεπτά και υπέγραψε τη νίκη με 2-1, αποτρέποντας μία τεράστια έκπληξη.

Η δεύτερη ανατροπή ήρθε στον προημιτελικό απέναντι στη Νορβηγία. Η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν άνοιξε το σκορ με τον Αντρέας Σέλντερουπ, όμως ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ισοφάρισε λίγο πριν από το ημίχρονο και στην παράταση πέτυχε και το νικητήριο γκολ, στέλνοντας την Αγγλία στους «4» της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αν κάποιος θεωρήσει ότι η Αγγλία κάνει πολλές ανατροπές, είναι γελασμένος, καθώς είναι η μόλις 4η φορά που γυρίζει τα ματς στα νοκ άουτ. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι καμία ομάδα δεν έχει πάρει δύο προκρίσεις με ανατροπή στα νοκ άουτ μιας τελικής φάσης

Οι σημαντικότερες είναι:

1966: Αγγλία - Δυτική Γερμανία 4-2 (παράταση), στον τελικό του «Γουέμπλεϊ». Οι Γερμανοί προηγήθηκαν, όμως η Αγγλία κατέκτησε το μοναδικό της Παγκόσμιο Κύπελλο με ανατροπή.

1990: Αγγλία - Καμερούν 3-2 (παράταση), στα προημιτελικά. Το Καμερούν μετέτρεψε το 1-0 σε 1-2, πριν ο Γκάρι Λίνεκερ σκοράρει δύο φορές και χαρίσει την πρόκριση στους Άγγλους.

2026: Αγγλία - ΛΔ Κονγκό 2-1, στη φάση των «32».

2026: Αγγλία - Νορβηγία 2-1 (παράταση), στα προημιτελικά.

Ο Γκάρι Λίνεκερ είχε δηλώσει το περιβόητο «και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί». Πλέον η μαχητική Αγγλία βρήκε την λύση με τον Γερμανό Τόμας Τούχελ στο τιμόνι και συνεχίζει να «γράφει Ιστορία», αποδεικνύοντας ότι δεν είναι ομάδα που τα παρατάει.

Η Αγγλία έχει σημειώσει εφέτος τρείς νίκες στα νοκ άουτ! Οσες δηλαδή είχε πετύχει η Αγγλία από το Μουντιάλ του 2010 έως το 2022! Γενικότερα τα «τρία λιοντάρια» στον 21ο αιώνα, μέχρι πριν την έναρξη του εφετινού Μουντιάλ είχαν πέντε νίκες σε νοκ άουτ ματς (σ.σ. νίκη με οποιονδήποτε τρόπο π.χ. παράταση ή πέναλτι)