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Μουντιάλ 2026: Κλέβει καρδιές ο μικρός αδερφός - meme του Λαμίν Γιαμάλ

Μια από τις τοπ στιγμές του Μουντιάλ είναι και τα στιγμιότυπα του μικρού αδερφού το Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος «οργιάζει» on camera, υποστηρίζοντας τον μεγάλο του αδερφό.

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Ο Λαμίν Γιαμάλ με τον μικρό του αδερφό
Ο Λαμίν Γιαμάλ με τον μικρό του αδερφό | Stefan Matzke - sampics/Getty Images
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Ο 19χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα και παίκτης της Εθνικής Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ πέρα από τις πάρα πολύ καλές ποδοσφαιρικές δεξιότητες, φαίνεται πως έχει και έναν πολύ γλυκό μικρό αδερφό, ο οποίος έχει γίνει το «πρόσωπο» του Μουντιάλ.

Ο μικρός αδερφός του Γιαμάλ έχει γίνει viral στα social media, καθως στέλνει φιλιά στην κάμερα, τρέχει στις κερκίδες των σταδίων και φωνάζει για την ομάδα.

«Αυτή τη φορά, η μεγαλύτερη αίσθηση της διοργάνωσης δεν είναι ένας αθλητής, τα γκολ, ούτε καν το ίδιο το τρόπαιο», έτσι το συνόψισε το Hola!, η ισπανική έκδοση του περιοδικού Hello!. «Είναι ο Keyne, ο τριών ετών αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ, που κατακτά το τουρνουά με τις ξεκαρδιστικές του στιγμές».

Ο ποδοσφαιριστής, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως ο μικρός του αδερφός τον είχε ενημερώσει για τα «πλάνα» του πριν το ματς

  «Ήμουν στη φυσιοθεραπεία και μου τηλεφώνησε, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο της μαμάς μου, και μου είπε ότι αύριο θα έβγαζε τη γλώσσα του», εξήγησε ο Γιαμάλ. «Γι’ αυτό, λοιπόν, όταν τον είδα στην οθόνη, με έκανε πραγματικά να γελάσω.»

Οι «παλιές» εμφανίσεις του πιτσιρίκου

Για πολλούς σε όλη την Ισπανία, ο Κέιν είναι εδώ και καιρό ένα γνωστό πρόσωπο. Το 2024 βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύριζε μαζί με τον αδελφό του, καθώς η Ισπανία κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ένα ρεκόρ, ενώ μήνες αργότερα τον συνόδευσε στην τελετή απονομής του Ballon d'Or στο Παρίσι, περπατώντας στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα μικροσκοπικό μαύρο κοστούμι και αθλητικά παπούτσια.

Είναι επίσης μια σταθερή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα του Λαμίν Γιαμάλ και της μητέρας του Κέιν, Σίλα Εμπάνα, χαρίζοντας χαρά στους περισσότερους από 50 εκατομμύρια ακόλουθους του Λαμίν Γιαμάλ στο TikTok, καθώς χορεύει, μαθαίνει να φτιάχνει μπισκότα ή δοκιμάζει τις δυνάμεις του στο γκολφ.

Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα έχει μιλήσει συχνά με ειλικρίνεια για τον βαθύ δεσμό που νιώθει με τον Κέιν, ο οποίος έχει την ίδια μητέρα αλλά διαφορετικό πατέρα, αφού οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μικρός.

«Ο μικρός μου αδελφός σημαίνει τα πάντα για μένα», δήλωσε στους δημοσιογράφους αυτό το μήνα ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συμπλήρωσε τα 19 του χρόνια τη Δευτέρα. «Τον αγαπώ πολύ· νιώθω σαν να είναι ο γιος μου.»

 

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