Ψησταριές και vintage λεωφορεία: Οι 3 πιο «ραπ» στιγμές του φετινού Μουντιάλ

Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει καταντήσει αποστειρωμένο. Παίκτες-ρομπότ με κουρεμένα social media, δηλώσεις καρμπόν γραμμένες από PR managers και μια ατελείωτη γυαλάδα που προσπαθεί να κρύψει κάθε ίχνος αυθεντικότητας.

Όμως, στα γήπεδα της Αμερικής, κάτι έσπασε. Η κουλτούρα του δρόμου μπήκε με τις λασπωμένες σόλες στα αποδυτήρια, τα memes νίκησαν τα επίσημα δελτία τύπου και μερικές ιστορίες θύμισαν σε όλους γιατί αγαπάμε αυτό το άθλημα.

Αυτές είναι οι τρεις στιγμές της φετινής διοργάνωσης που είχαν την ενέργεια.

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To Κουρασάο

Αν το Μουντιάλ είχε ένα αυθεντικό street party, αυτό είχε την υπογραφή του Κουρασάο. Η παρουσία τους και μόνο στα τελικά ήταν μια νίκη απέναντι στην ποδοσφαιρική βιομηχανία.

Εκεί που οι «μεγάλοι» προσγειώνονταν με τζετ και κλείνονταν σε πεντάστερα φρούρια, η αποστολή του Κουρασάο αποφάσισε να «δει» τους κανόνες. Εμφανίστηκαν στις προπονήσεις στριμωγμένοι σε ένα vintage, ανοιχτό λεωφορείο χωρίς παράθυρα, θυμίζοντας περισσότερο παρέα που πάει για μπάσκετ στη γειτονιά παρά επαγγελματίες αθλητές.

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Ο 78χρονος κόουτς Ντικ Άντβοκαατ κατάλαβε ότι η πειθαρχία στρατοπέδου δεν ταιριάζει σε αυτή την ομάδα. Τους άφησε ελεύθερους, επέτρεψε τις συντρόφους τους στο ξενοδοχείο της Φλόριντα και τους άφησε να ζήσουν την εμπειρία με τους δικούς τους όρους.

Η πρεμιέρα ήταν εφιαλτική με μια βαριά ήττα 7-1 από τη Γερμανία. Αντί όμως να καταρρεύσουν, έβγαλαν εγωισμό στο δεύτερο ματς, κράτησαν το 0-0 με το Εκουαδόρ και πήραν έναν ιστορικό βαθμό που πανηγυρίστηκε σαν κατάκτηση τροπαίου.

Βοζίνια: Από τα τσιμέντα

Η ιστορία του 40χρονου τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου είναι μια μοναδική ιστορία της διοργάνωσης. Ο Βοζίνια, ένας γνώριμος στα δικά μας λημέρια από τη θητεία του στην ΑΕΛ Λεμεσού, έστησε ένα αδιαπέραστο τείχος απέναντι στην Ισπανία.

Με μυθικές αποκρούσεις, σταμάτησε μερικά από τα πιο ακριβά συμβόλαια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, οδηγώντας το ματς στο ιστορικό 0-0 και ξεσπώντας σε δάκρυα στο σφύριγμα της λήξης.

Πολλοί πρόσεξαν τα μάτια του κατά τη διάρκεια των κοντινών πλάνων. Ο Βοζίνια παίζει εδώ και χρόνια με «πτερύγιο» (το λεγόμενο μάτι του σέρφερ), μια πάθηση που προκαλείται από την έκθεση στον ήλιο, τον αέρα και τη σκόνη. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει από δικαιολογίες.

Όταν ο Paul Pogba γράφει στο Twitter «Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου είναι πραγματικά κάτι άλλο, ουάου», ξέρεις ότι έχεις κερδίσει τον σεβασμό των δρόμων.

Μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, ο λογαριασμός του στο Instagram έγινε το πιο «καυτό» προφίλ του πλανήτη, εκτοξεύοντας τους followers του από τις 500.000 στα 14.5 εκατομμύρια.

Ο Βοζίνια έγινε το viral icon του Μουντιάλ. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η αυθεντικότητα και η σκληρή δουλειά πάντα θα κερδίζουν τα πληρωμένα ματς.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και το ραπ του

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ίσως ο μοναδικός super-star παγκόσμιας κλάσης που αρνείται πεισματικά να γίνει βαρετός. Ενώ μοιράζεται την κορυφή των σκόρερ με τα πιο «προστατευμένα» brand names του πλανήτη, το ίντερνετ αποφάσισε να του υπενθυμίσει από πού ξεκίνησε..

Πίσω στο 2016, ένας 15χρονος Χάαλαντ, με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Lyng, έφτιαξε με τους κολλητούς του στην εθνική Νορβηγίας U17 ένα crew με το όνομα Flow Kingz. Το αποτέλεσμα ήταν το κομμάτι "Kygo jo", ένα low-budget έπος που αποτελεί το απόλυτο μνημείο εφηβικής τρέλας.

Στο βίντεο κλιπ, ο σημερινός εφιάλτης των αμυντικών ραπάρει δίπλα σε μια απλή ψησταριά, χοροπηδάει σε τραμπολίνο και ποζάρει πάνω σε ένα παιδικό αυτοκινητάκι.

«Έχω να σε δω καιρό, πού χάθηκες; / Εγώ έγραφα κομμάτια κι έχω κάνει ένα σωρό λεφτά / Παρεμπιπτόντως, πήρα και μια γκριλιέρα υγραερίου...»

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο flex από το να προφητεύεις το μέλλον σου στα 15 σου, κάνοντας παράλληλα χαβαλέ με μια γκριλιέρα. Ο Χάαλαντ πήρε τα εκατομμύρια, αλλά κράτησε το mentality του ίδιου εκείνου πιτσιρικά που απλώς γουστάρει να περνάει καλά.