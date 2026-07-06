Μουντιάλ 2026: Ο Αντσελότι αποκάλυψε γιατί εκτέλεσε ο Γκιμαράες το πρώτο πέναλτι

Η Βραζιλία δεν τα κατάφερε χθες (05/07) απέναντι στη Νορβηγία, ηττήθηκε με 2-1, χάρη στη «ντοπιέτα» του Έρλινγκ Χάαλαντ και αποκλείστηκε για ακόμη μία φορά από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αλήθεια είναι πως η «Σελεσάο» είχε την ευκαιρία να προηγηθεί, γεγονός που ίσως να άλλαζε τον ρου του αγώνα, καθώς κέρδισε πέναλτι στο 14ο λεπτό, το οποίο το εκτέλεσε ο Μπρούνο Γκιμαράες και αστόχησε.

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