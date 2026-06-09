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Μουντιάλ 2026: Ο απόλυτος οδηγός από το Gazzetta

Το Μουντιάλ είναι προ των πυλών και το Gazzetta παρουσιάζει τον απόλυτο οδηγό με όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

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Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
Το γήπεδο του Σηάτλ για το Μουντιάλ 2026 | ΑΠΕ-ΜΠΕ/STEPHEN BRASHEAR
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Λίγες μόνο ημέρες μας χωρίζουν πια από την πρεμιέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, με το Gazzetta να παρουσιάζει τον απόλυτο οδηγό για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού!

Οι 48, πλέον, ομάδες που μετέχουν στον θεσμό στο πιάτο σας, με πλήρη ρόστερ αλλά και ειδική μνεία στους βασικότερους συντελεστές τους και την ιστορία τους στον θεσμό. 

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