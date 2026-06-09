Μουντιάλ 2026: Ο απόλυτος οδηγός από το Gazzetta

Λίγες μόνο ημέρες μας χωρίζουν πια από την πρεμιέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, με το Gazzetta να παρουσιάζει τον απόλυτο οδηγό για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού!

Οι 48, πλέον, ομάδες που μετέχουν στον θεσμό στο πιάτο σας, με πλήρη ρόστερ αλλά και ειδική μνεία στους βασικότερους συντελεστές τους και την ιστορία τους στον θεσμό.

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