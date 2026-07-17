Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 την Κυριακή (19/07) ενδέχεται να διεξαχθεί υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στον Καναδά συνεχίζουν να επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα.

SE RE PUDRIO EN NUEVA YORK



La ciudad donde se celebra la final del mundial esta cubierta de humo por un incendio forestal de Canadá



No se ve nada pic.twitter.com/N6tSLsZA7x — ElBuni (@therealbuni) July 16, 2026

Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο παιχνίδι που θα φιλοξενηθεί στο MetLife Stadium, στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, παρουσία περίπου 80.000 φιλάθλων.

Περισσότερες από 800 δασικές πυρκαγιές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στον Καναδά, με πυκνά νέφη καπνού να έχουν καλύψει τον ουρανό από το Ντιτρόιτ έως τη Νέα Υόρκη.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ποιότητα του αέρα ενδέχεται να παραμείνει χαμηλή, καθώς ο καπνός συνεχίζει να μεταφέρεται σε μεγάλο μέρος των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δήλωσε ότι ο καπνός έχει δημιουργήσει ανθυγιεινές συνθήκες ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ολόκληρη την πολιτεία, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Footage shows smoke from Canadian wildfires shrouding the New York New Jersey Stadium ahead of Sunday’s World Cup clash between Spain and Argentina. The smoke has triggered air quality alerts in the region, though forecasters say weekend rain could help clear conditions. pic.twitter.com/WFTEyJtD7w — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 16, 2026

Στο Νιου Τζέρσεϊ, η ποιότητα του αέρα έχει χαρακτηριστεί ως «ανθυγιεινή για τις ευπαθείς ομάδες», γεγονός που σημαίνει ότι παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένους κινδύνους από την παρατεταμένη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους.

Για το Σαββατοκύριακο προβλέπονται βροχοπτώσεις, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι θα συμβάλουν σημαντικά στη διάλυση του καπνού.

Ο μετεωρολόγος της AccuWeather, Άλεξ Ντα Σίλβα, δήλωσε στο Reuters:

«Στις περιοχές όπου ο καπνός είναι πιο πυκνός μπορεί να προκληθούν αναπνευστικά προβλήματα. Όσοι είναι πιο ευαίσθητοι ή αντιμετωπίζουν ήδη αναπνευστικές παθήσεις καλό είναι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Experts warn poor air quality could impact players and fans at the World Cup final, as wildfire smoke continues to affect New York and New Jersey https://t.co/UKSiN3UuLn pic.twitter.com/kGPJ1TnkqA — Reuters (@Reuters) July 17, 2026

Το Σάββατο αναμένεται έντονη βροχόπτωση, η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στη διάλυση του καπνού. Την Κυριακή το πρωί προβλέπεται να περάσει ένα ψυχρό μέτωπο από την περιοχή, το οποίο θα απομακρύνει και τα τελευταία υπολείμματα καπνού.»

Παρά τη βελτίωση που αναμένεται στις καιρικές συνθήκες, ο ειδικός στις παθήσεις του αναπνευστικού, δρ Βιν Γκούπτα, τόνισε ότι τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και οι θεατές θα πρέπει να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις εάν η ποιότητα του αέρα παραμείνει επιβαρυμένη.

Μιλώντας στο Reuters, ο Γκούπτα ανέφερε:

«Δεν πρόκειται μόνο για την εξαιρετικά κακή ποιότητα του αέρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν επίσης να προκαλέσουν μεγάλη επιβάρυνση στην καρδιά.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων αποτελεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο πλήγμα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Θα είναι κρίσιμης σημασίας να διατηρείται η θερμοκρασία του σώματος όσο το δυνατόν χαμηλότερη.»