Μπορεί να έχασε την πρεμιέρα εξαιτίας προβλήματος που υπήρχε με τη βίζα του, όπως ο οπαδός - άγαλμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έδωσε το «παρών» στο Μουντιάλ.

Ο Κούκα Μουλαντινγκά ή, «Λουμούμπα» όπως είναι γνωστός πιάστηκε από τις κάμερες να παρακολουθεί την αναμέτρηση με την Κολομβία για τη δεύτερη αγωνιστική του 11ου ομίλου.

Μπορεί τριγύρω του να γίνεται χαμός, με χιλιάδες οπαδούς να πηδούν, να φωνάζουν και τις κερκίδες να σείονται, ωστόσο εκείνος παραμένει ακίνητος και μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό άγαλμα κατά τη διάρκεια των αγώνων από το 2013.

Ο 49χρονος Μισέλ προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση κατά τη διάρκεια του πρόσφατο AFCON στο Μαρόκο.

Ντυμένος με ρετρό κοστούμι της δεκαετίας του 1960, vintage γυαλιά ηλίου και ένα άψογο κούρεμα, ο Μισέλ στέκεται περήφανος σε ένα αυτοσχέδιο ξύλινο βάθρο στις εξέδρες και μοιάζει με κέρινο ομοίωμα.

Έχει γίνει τόσο δημοφιλής που η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Κονγκό χρηματοδότησε πλήρως το ταξίδι του στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2026 , αφού οι παίκτες της ομάδας ζήτησαν προσωπικά να παραστεί το γούρι τους.

Γιατί στέκεται εντελώς ακίνητος κατά τη διάρκεια των αγώνων της ΛΔ Κονγκό;

Για 90 ολόκληρα λεπτά, και μερικές φορές μέχρι και 125 εξαντλητικά λεπτά κατά τη διάρκεια του δράματος στην παράταση, ο Μισέλ μένει εντελώς, εντελώς ακίνητος.

Ο ίδιος περιγράφει την παγωμένη ρουτίνα του ως μια αυστηρή «πατριωτική αποστολή».

Πιστεύει ότι έτσι διοχετεύει πνευματική δύναμη και ψυχική ενέργεια απευθείας στους παίκτες στο γήπεδο.

Όταν η πίεση είναι μεγάλη, στέκεται σταθερός, ώστε η αγαπημένη του ομάδα, οι Λέοπαρντς, να μπορεί να κάνει το ίδιο.

Ο συμβολισμός

Η άκαμπτη στάση του Μισέλ δεν είναι απλώς ένα τυχαίο κόλπο για να τον δει κανείς στην τηλεόραση, αλλά φέρει τεράστιο ιστορικό βάρος.

Η εντυπωσιακή του πόζα μιμείται ένα διάσημο χάλκινο μνημείο του Πατρίς Λουμούμπα, του πρώτου πρωθυπουργού της ΛΔ Κονγκό και ήρωα της αντιαποικιακής ανεξαρτησίας, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1961.

Σηκώνοντας το δεξί του χέρι προς τον ουρανό με ανοιχτή την παλάμη, ο Μισέλ τιμά τον αγώνα της χώρας του για ελευθερία.

Οι υποστηρικτές του λένε επίσης ότι το ανοιχτό του χέρι χρησιμεύει ως ένα όμορφο «σημάδι ειρήνης» για την πατρίδα του.

