Μουντιάλ 2026: Το πιθανότερο ζευγάρι τελικού και το φαβορί για την κούπα

Τα... ψέματα τελείωσαν στο φετινό Μουντιάλ, αφού από νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/7) έχουν διαμορφωθεί τα δυο ζευγάρια για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Στη μια πλευρά του ταμπλό, η φιναλίστ του 2022 Γαλλία θα κοντραριστεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία (14/7, 22:00), σε μια ακόμη «μάχη» Κιλιάν Μπαπέ με Λαμίν Γιαμάλ, ενώ από την άλλη θα έχουμε το ζευγάρωμα της Αγγλίας με την Αργεντινή (15/7, 22:00), 40 χρόνια μετά το μυθικό παιχνίδι του 1986 και το σόου του Ντιέγκο Μαραντόνα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ρωτήσαμε συγκοινωνιολόγο πώς γλυτώνουμε την κίνηση της επιστροφής - Η απάντηση δεν θα σας αρέσει
- «Η επίθεση που δέχτηκα στο Μετρό για ένα εισιτήριο μού γέννησε μια απορία»
- Σοφία Βεργκάρα: Γενέθλια με «300 τούρτες» - Οι πόζες της με κόκκινο μαγιό στην Ιταλία
- Οι «πικάντικες» ιστορίες με πρωταγωνιστή τον «κυβερνήτη των βουνών» λήσταρχο Νταβέλη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.