Μουντιάλ 2026: Το πιθανότερο ζευγάρι τελικού και το φαβορί για την κούπα

Τα... ψέματα τελείωσαν στο φετινό Μουντιάλ, αφού από νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/7) έχουν διαμορφωθεί τα δυο ζευγάρια για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στη μια πλευρά του ταμπλό, η φιναλίστ του 2022 Γαλλία θα κοντραριστεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία (14/7, 22:00), σε μια ακόμη «μάχη» Κιλιάν Μπαπέ με Λαμίν Γιαμάλ, ενώ από την άλλη θα έχουμε το ζευγάρωμα της Αγγλίας με την Αργεντινή (15/7, 22:00), 40 χρόνια μετά το μυθικό παιχνίδι του 1986 και το σόου του Ντιέγκο Μαραντόνα.

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