Μουντιάλ 2026: Πώς βγήκε ο viral πανηγυρισμός των Νορβηγών με την «κωπηλασία των Βίκινγκ»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι «Βίκινγκς» του έχουν σαλπάρει πλέον για τη φάση των «8» του Μουντιάλ 2026, μετά τον θρίαμβο της Νορβηγίας κόντρα στη Βραζιλία.

Από την πλευρά της κερκίδας, οι οπαδοί αλλά και οι ίδιοι οι παίκτες γίνονται μέρος του viral πανηγυρισμού που είναι ο δημοφιλής εορτασμός «Viking Row» (κωπηλασία των Βίκινγκ), ο οποίος έχει κερδίσει τόση απήχηση όσο τα εξωφρενικά γκολ του Χάαλαντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Viking Row» είναι ένας πανηγυρισμός, κατά τον οποίο οι οπαδοί μιμούνται τη συγχρονισμένη κωπηλασία ενός παραδοσιακού πλοίου των Βίκινγκ.

Kωπηλασία των Βίκινγκ - Ποιος την καθιέρωσε

Το Viking Row έχει γίνει μια viral τάση από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Μετά από κάθε αγώνα, οι παίκτες πραγματοποιούν τον εορτασμό ενώ κάθονται στο γήπεδο, με επικεφαλής τον αρχηγό Martin Odegaard.

Είναι και κάτι πολύ περισσότερο όμως, μια δήλωση ότι μετά από 28 χρόνια αναμονής για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Νορβηγοί έχουν ανέβει σε κύρος και αποτελούν μια δύναμη που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά.

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Η ιστορία πίσω από τον εορτασμό είναι μάλλον πρόσφατη, με τον Όλε Φρόισταντ, τον Δεκέμβριο του 2025, να επινοεί το σύνθημα «Ro!» εμπνευσμένο από την κωπηλασία των Βίκινγκ. Τώρα, αυτός ο εορτασμός τον έχει μετατρέψει σε «Mr Row Row».

«Είναι τόσο διασκεδαστικό να βλέπεις ανθρώπους να ενώνονται και να κωπηλατούν σαν ένας. Δημιουργεί μια πραγματική αίσθηση ενότητας», είπε, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA. «Το Viking Row έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόμουν ποτέ. Είναι τρελό».

Η ιδέα επιλέχθηκε από την επίσημη ομάδα οπαδών της Νορβηγίας, οι οποίοι την έχουν κάνει μια τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όλα ξεκίνησαν με την ιδέα του Όλε», δήλωσε ο Τόρσταϊν Χάμραν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας οπαδών Oljeberget Supporterklubb. «Στη συνέχεια, την αναπτύξαμε μαζί. Ηχογραφήσαμε ακόμη και ένα τραγούδι με τίτλο Viking Blood, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη Μαρτίου και έχει στο φόντο το Viking Row. Σήμερα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια στη Νορβηγία».

Η πρώτη προσπάθεια για τον εορτασμό έγινε στα τέλη Μαρτίου εναντίον της Ελβετίας στο Όσλο, ακόμη και πριν ξεκινήσει το τουρνουά, και δεν ήταν γνωστές και οι 48 ομάδες που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Κοιτάζοντας πίσω, ο Τόρσταϊν θυμήθηκε την ανάμεικτη υποδοχή που έτυχε αρχικά.

«Σε μερικούς ανθρώπους άρεσε, ενώ σε άλλους φαινόταν λίγο ανόητο. Δεν το είχαμε δοκιμάσει ποτέ πριν και δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό εκείνη την εποχή», είπε.

Η πραγματική ανακάλυψη ήρθε τον Ιούνιο μετά τη νίκη με 3-1 επί της Σουηδίας, δύο γειτονικών χωρών. Ένα βίντεο για τον εορτασμό κοινοποιήθηκε σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάστηκε ένα χειροποίητο κόρνο των Βίκινγκ για να σηματοδοτήσει την έναρξη της τελετουργίας, και οι οπαδοί από τότε το λάτρεψαν.