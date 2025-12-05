Μενού

Μουντιάλ 2026: Πώς διαμορφώθηκαν οι δώδεκα όμιλοι της διοργάνωσης

Ματσάρες, μεγάλα ραντεβού και όνειρα... έκπληξης! Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι δώδεκα όμιλοι για το Μουντιάλ του 2026 που θα κάνει σέντρα στο Μεξικό στις 11 Ιουνίου.

Reader symbol
Newsroom
Μουντιάλ
Μουντιάλ 2026 | Getty Images
  • Α-
  • Α+

Το πρώτο βήμα έγινε! Η κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών και η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που παρέλαβε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης από τη FIFA, οι 48 ομάδες που θα ταξιδέψουν σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά έμαθαν τους αντιπάλους τους, πριν από την πρεμιέρα της διοργάνωσης ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ