Μουντιάλ 2026: Πώς διαμορφώθηκαν οι δώδεκα όμιλοι της διοργάνωσης

Το πρώτο βήμα έγινε! Η κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών και η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που παρέλαβε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης από τη FIFA, οι 48 ομάδες που θα ταξιδέψουν σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά έμαθαν τους αντιπάλους τους, πριν από την πρεμιέρα της διοργάνωσης ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική.
