Μουντιάλ 2026, Σένεσι: Η στιγμή που λαμβάνει την κλήση από την Αργεντινή - Δείτε βίντεο

Οι διακοπές μπορούν να περιμένουν, καθώς το καθήκον τον καλεί! Ο Μάρκος Σένεσι περνούσε ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με την κοπέλα του, όταν ξαφνικά το κινητό του χτύπησε και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Λιονέλ Σκαλόνι!

Ο εκλέκτορας της εθνικής Αργεντινής έπρεπε να διαλέξει τον αντικαταστάτη του τραυματία, Λεονάρντο Μπαλέρντι, και τελικά ο κλήρος έπεσε στον αμυντικό της Μπόρνμουθ.

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